Мило рідке з гліцерином морські мінерали (Liquid soap with glycerin Sea minerals)

РІДКЕ МИЛО З ГЛІЦЕРИНОМ "МОРСЬКІ МІНЕРАЛИ"
Дозатор 300 мл регенеруюче №1
Фітодоктор
РІДКЕ МИЛО З ГЛІЦЕРИНОМ "МОРСЬКІ МІНЕРАЛИ"
Дой-пак 300 г регенеруюче №1
Фітодоктор
Мило рідке з гліцерином морські мінерали інструкція із застосування

Рідке мило з гліцерином "Морські мінерали" регенеруючий

Мило ніжно очищає шкіру, не подразнює і не пересушує її.

Комплекс екстракту морських мінералів, D-пантенол і гліцерину забезпечує шкірі тривале зволоження, сприяє регенерації.

Склад

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Parfum, Citric Acid, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Sea Salt Extract, Panthenol, Cl 42090.

Спосіб застосування

Невелику кількість рідкого мила нанести на вологу шкіру рук або тіла, спінити, змити водою.

Упаковка

ПЕТ-флакон, дой пак.

Маса: 300 мл.

Виробник
Фітодоктор
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл