Мило рідке з гліцерином морські мінерали інструкція із застосування
Рідке мило з гліцерином "Морські мінерали" регенеруючий
Мило ніжно очищає шкіру, не подразнює і не пересушує її.
Комплекс екстракту морських мінералів, D-пантенол і гліцерину забезпечує шкірі тривале зволоження, сприяє регенерації.
Склад
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Parfum, Citric Acid, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Sea Salt Extract, Panthenol, Cl 42090.
Спосіб застосування
Невелику кількість рідкого мила нанести на вологу шкіру рук або тіла, спінити, змити водою.
Упаковка
ПЕТ-флакон, дой пак.
Маса: 300 мл.
