Мило рідке з гліцерином грейпфрут інструкція із застосування
Рідке мило з гліцерином "Грейпфрут" освіжаюче
Мило ніжно очищає шкіру, не подразнює і не пересушує її.
Екстракт грейпфрута, багатий вітаміном C, зволожує і освіжає шкіру.
Склад
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Parfum, Citric Acid, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Citrus Paradisi Fruit Extract, Cl 16255, Cl 19140, Limonene, Hexylcinnamaldehyde, Citronellol.
Спосіб застосування
Невелику кількість рідкого мила нанести на вологу шкіру рук або тіла, спінити, змити водою.
Упаковка
ПЕТ-флакон, дой пак.
Маса: 300 мл.
