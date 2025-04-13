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Жовтий розчин на основі скипидару живичного
2 препарати
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ЖОВТИЙ РОЗЧИН НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО
250 мл №1
Т.В.К. ГРУП
від
286,42
грн
в 299 аптеках
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ЖОВТИЙ РОЗЧИН НА ОСНОВІ СКИПИДАРУ ЖИВИЧНОГО
125 мл №1
Т.В.К. ГРУП
від
233,60
грн
в 2 аптеках
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Пакування
125 мл
250 мл
Ціни в
Київ
від
233,60
грн
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Характеристики
Виробник
Т.В.К. ГРУП
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
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