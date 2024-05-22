Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаДезодорант для рота Соло (Дезодорант для рта Solo) Дезодорант для рота Соло (Дезодорант для рта Solo) (306168) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 61,54 грн Без рецепта 1 шт від 61,54 грн 1 шт Немає в наявності В наявності в 8 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Золотоніська ПКФ Форма випуску Спрей Об'єм 30 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота