Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеГлина косметична (CLAY COSMETIC) Глина косметична (CLAY COSMETIC) (306143) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 12,49 грн Без рецепта 1 шт від 12,49 грн 1 шт від 12,94 грн 1 шт від 12,94 грн 1 шт від 11,28 грн 1 шт від 12,46 грн 1 шт від 12,25 грн 1 шт від 12,25 грн 1 шт від 12,25 грн 1 шт від 15,37 грн 1 шт від 11,71 грн 1 шт від 10,44 грн 1 шт від 11,80 грн 1 шт від 12,00 грн 1 шт від 11,81 грн Більше +5 В наявності в 335 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Голден-Фарм Вага 60 г Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте Реєстраційне посвідчення 05.03.02-04/39087 від 09.06.2010