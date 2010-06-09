Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеГлина косметична (CLAY COSMETIC)

Глина косметична (CLAY COSMETIC) (306143) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Глина косметична (CLAY COSMETIC)
Ціна в місті Київ
від 12,49 грн
Без рецепта
1 шт від 12,49 грн 1 шт від 12,94 грн 1 шт від 12,94 грн 1 шт від 11,28 грн 1 шт від 12,46 грн 1 шт від 12,25 грн 1 шт від 12,25 грн 1 шт від 12,25 грн 1 шт від 15,37 грн 1 шт від 11,71 грн 1 шт від 10,44 грн 1 шт від 11,80 грн 1 шт від 12,00 грн 1 шт від 11,81 грн
Більше
+5
В наявності в 335 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Вага
60 г
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/39087 від 09.06.2010