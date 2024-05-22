Оптимально підібраний склад гель-бальзаму для ніг «Венотон», включає в себе поєднання екстракту гіркокаштану (має есцин — сильний венотонік, який сприяє усуненню стінок капілярів і вен) з екстрактами оману (девясила — рос.), м’яти перцевої, з додаванням рутину.

Гіркокаштан — величезна експериментальна робота показала, що препарати, виготовлені з каштана, мають усі властивості, Каштан зміцнює венозну стінку, знімає запалення, розріджує кров, знижуючи її загортальну активність. Крім того, виявилося, що традиційні водяні чи спиртові витяжки з рослин, де присутні всі речовини каштана, набагато ефективніші (у кілька разів) від препаратів, що містять ті чи інші речовини, що узяті окремо, в чистому вигляді.

Оман високий — містить ефірну олію, до 44% інуліну, сапоніни, смоли, камедь, вітамін Е. Має властивість зміцнювати венозні стінки.

Рутин (вітамін Р) — сприяє зміцненню стінок судин.

М’ята перцева — регулює артеріовенозний тонус, сприяє відтоку крові по зовнішніх веннах, ментол має також легку місцево анестезуючу дію. Азу лени м’ятної олії мають протизапальну і капілярозміцнювальну дію.