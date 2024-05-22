Гель-бальзам Венотон (305973) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель-бальзам Венотон інструкція із застосування
Склад
Оптимально підібраний склад гель-бальзаму для ніг «Венотон», включає в себе поєднання екстракту гіркокаштану (має есцин — сильний венотонік, який сприяє усуненню стінок капілярів і вен) з екстрактами оману (девясила — рос.), м’яти перцевої, з додаванням рутину.
Гіркокаштан — величезна експериментальна робота показала, що препарати, виготовлені з каштана, мають усі властивості, Каштан зміцнює венозну стінку, знімає запалення, розріджує кров, знижуючи її загортальну активність. Крім того, виявилося, що традиційні водяні чи спиртові витяжки з рослин, де присутні всі речовини каштана, набагато ефективніші (у кілька разів) від препаратів, що містять ті чи інші речовини, що узяті окремо, в чистому вигляді.
Оман високий — містить ефірну олію, до 44% інуліну, сапоніни, смоли, камедь, вітамін Е. Має властивість зміцнювати венозні стінки.
Рутин (вітамін Р) — сприяє зміцненню стінок судин.
М’ята перцева — регулює артеріовенозний тонус, сприяє відтоку крові по зовнішніх веннах, ментол має також легку місцево анестезуючу дію. Азу лени м’ятної олії мають протизапальну і капілярозміцнювальну дію.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму рівномірно наносити по ходу вени знизу нагору 3 рази в день. При венозній недостатності втирати в ногу знизу нагору шляхом легкого масажу протягом 3 мінут 2–3 рази в день. Курс 6–8 тижнів. При необхідності повторити курс через 2–3 тижні.
Форма випуску
Гель-бальзам, 75 мл.