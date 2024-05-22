Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яДоктор Біокон гель Гірудовен-компліт (Doctor Biocon gel Hirudoven-complete) Доктор Біокон гель Гірудовен-компліт (Doctor Biocon gel Hirudoven-complete) (305910) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 50,63 грн Без рецепта 1 шт від 50,63 грн В наявності в 686 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник МНВО Біокон Форма випуску Гель Вага 50 г Косметичні засоби 06 Косметичні засоби для здоров'я