Ваксол (Vaxol) (305869) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ваксол інструкція із застосування
Характеристика
Ваксол — медичний виріб для природного пом’якшення та видалення вушної сірки та сірчаних пробок. Зменшує потребу у вимиванні сірчаних пробок за допомогою шприца або полегшує цю процедуру, якщо вона є необхідною.
Ваксол призначений для використання дорослим та дітям віком від 1 року.
Ваксол має просту, але унікальну систему, яка дозволяє ввести лише разову дозу продукту у зовнішнє вухо. Спрей легко і зручно використовувати. Розпилювач не допускає надмірного застосування засобу, значно зменшує проливання та зайву витрату продукту. Ваксол запобігає пересиханню шкіри у слуховому проході, знижуючи свербіж і подразнення.
Рекомендації по використанню
при відкритті нового флакону, необхідно зігріти його в долонях, добре збовтати, а потім натиснути на розпилювач 3–4 рази, поки не з’являться бризки спрею. Виконуючи це, слід тримати флакон на відстані від себе. Таким чином відбувається активація системи та підготовка спрею до використання.
Використовувати 1 або 2 рази на тиждень для запобігання утворення сірчаних пробок та для сприяння процесу самоочищення.
У разі наявності сірчаної пробки необхідно застосовувати 1-2 дози спрею двічі на день протягом 4–5 днів. Пробка зруйнується та виділиться самостійно. При підвищеній щільності сірчаної пробки або при анатомічно вузькому зовнішньому слуховому проході може виникнути потреба вимити залишки сірчаної пробки. В цьому випадку рекомендується звернутися до лікаря.
Спосіб застосування. Для найбільшої ефективності необхідно зігріти флакон в долонях та збовтати перед застосуванням.
Потягнути м’яко верхню частину вуха або вушну раковину вгору і назад. Тримаючи флакон вертикально, розпилювач слід спрямувати в слуховий прохід і повністю натиснути на дозатор 1–2 рази. Зробити м’який масаж козелка.
Повторити процедуру з іншим вухом, якщо це необхідно.
Після застосування виробу немає потреби в додатковому промиванні вуха.
Спрей можна застосовувати стоячи або сидячи, тримаючи флакон вертикально.
Після використання дозатор можна зняти та промити в гарячій воді, а потім знову закріпити на флаконі.
Побічна дія
оливкова олія є натуральним продуктом широкого застосування. Таким чином, не було виявлено побічних ефектів або взаємодій спрею з лікарськими засобами. Однак, цей продукт не слід використовувати при підвищеній чутливості або алергії на оливкову олію. При виникненні алергічних реакцій, слід припинити використання цього продукту та негайно звернутися до лікаря.
Особливості застосування
при використанні цього продукту під час вагітності та/або годування груддю не було виявлено шкідливих побічних ефектів, однак, слід завжди повідомляти лікаря перед застосуванням цього продукту в період вагітності та/або годування груддю.
Застосовувати спрей згідно з рекомендаціями лікаря.
Флакон спрею рекомендується для використання тільки однією особою.
Не розпиляти поблизу відкритого вогню.
Спрей Ваксол призначений для використання тільки в вушному каналі. Не розпиляти біля очей, носа або рота.
Передозування
не було виявлено побічних ефектів у разі передозування.
Умови зберігання
зберігати флакон у вертикальному положенні при температурі від 15 °С до 25 °С у недоступному для дітей місці. Завжди утилізувати згідно з нормами, встановленими органами влади.