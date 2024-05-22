при відкритті нового флакону, необхідно зігріти його в долонях, добре збовтати, а потім натиснути на розпилювач 3–4 рази, поки не з’являться бризки спрею. Виконуючи це, слід тримати флакон на відстані від себе. Таким чином відбувається активація системи та підготовка спрею до використання.

Використовувати 1 або 2 рази на тиждень для запобігання утворення сірчаних пробок та для сприяння процесу самоочищення.

У разі наявності сірчаної пробки необхідно застосовувати 1-2 дози спрею двічі на день протягом 4–5 днів. Пробка зруйнується та виділиться самостійно. При підвищеній щільності сірчаної пробки або при анатомічно вузькому зовнішньому слуховому проході може виникнути потреба вимити залишки сірчаної пробки. В цьому випадку рекомендується звернутися до лікаря.

Спосіб застосування. Для найбільшої ефективності необхідно зігріти флакон в долонях та збовтати перед застосуванням.

Потягнути м’яко верхню частину вуха або вушну раковину вгору і назад. Тримаючи флакон вертикально, розпилювач слід спрямувати в слуховий прохід і повністю натиснути на дозатор 1–2 рази. Зробити м’який масаж козелка.

Повторити процедуру з іншим вухом, якщо це необхідно.

Після застосування виробу немає потреби в додатковому промиванні вуха.

Спрей можна застосовувати стоячи або сидячи, тримаючи флакон вертикально.

Після використання дозатор можна зняти та промити в гарячій воді, а потім знову закріпити на флаконі.