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Вазелін запашний (Vaselinum odorata) (305867) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Вазелін запашний (Vaselinum odorata)
Ціна в місті Київ
від 22,00 грн
Без рецепта
1 шт від 22,00 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Вага
44 г
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я

Вазелін запашний інструкція із застосування

Склад

Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Parfum, Citronellol, Hexyl Сinnamal, Geraniol, Eugenol, Butylphenyl Methylpropional.

Упаковка

Ламінатна туба.

Маса: 44 г.

ВАЗЕЛІН ЗАПАШНИЙ
ВАЗЕЛІН ЗАПАШНИЙ 44 г
від 22,00 грн
В наявності в 1 аптеці
Ціни в аптеках
ВАЗЕЛІН ЗАПАШНИЙ
ВАЗЕЛІН ЗАПАШНИЙ 44 г
від 22,00 грн
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