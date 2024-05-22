Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яВазелін запашний (Vaselinum odorata) Вазелін запашний (Vaselinum odorata) (305867) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 22,00 грн Без рецепта 1 шт від 22,00 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітодоктор Вага 44 г Косметичні засоби 06 Косметичні засоби для здоров'я Вазелін запашний інструкція із застосування Склад Упаковка Склад Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Parfum, Citronellol, Hexyl Сinnamal, Geraniol, Eugenol, Butylphenyl Methylpropional.Упаковка Ламінатна туба.Маса: 44 г. ВАЗЕЛІН ЗАПАШНИЙ 44 г від 22,00 грн В наявності в 1 аптеці Ціни в аптеках ВАЗЕЛІН ЗАПАШНИЙ 44 г від 22,00 грн Забронювати Забронювати