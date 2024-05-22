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Доліва Оливково-мигдальний догляд бальзам для рук (Doliva Olive-almond care hand balsam) (305741) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Доліва Оливково-мигдальний догляд бальзам для рук (Doliva Olive-almond care hand balsam)
Ціна в місті Київ
від 80,60 грн
Без рецепта
1 шт від 80,60 грн
В наявності в 114 аптеках
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Виробник
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук