Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукДоліва Оливково-мигдальний догляд бальзам для рук (Doliva Olive-almond care hand balsam) Доліва Оливково-мигдальний догляд бальзам для рук (Doliva Olive-almond care hand balsam) (305741) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 80,60 грн Без рецепта 1 шт від 80,60 грн В наявності в 114 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Натурварен Об'єм 100 мл Косметичні засоби 2.1. Засоби по догляду за шкірою рук