Бодяга комплекс (305662) - інструкція із застосування Косметичні засоби
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Бодяга комплекс інструкція із застосування
Показання до застосування
Бадяга комплекс: Засіб для зовнішнього застосування. Рекомендується використовувати для профілактики та покращення функціонального стану шкіри, при артритах, радикулітах, ревматизмі та кровопідтьоках.
Склад
Бадяга косметична порошок 5 г + оливкова олія 10 мл.
Бальзам Бадяга: Пропіленгліколь, гліцерин, бадяга, карбомер, розчин NaOH, метилпарабен, вода підготовлена.
Опис діючих речовин
Бадяга — препарат тваринного походження, який має місцеву подразнюючу, протизапальну й аналгетичну дію. Традиційний народний засіб від синців, ударів, ревматизму. Розтерті в порошок висушені губки застосовувалися для розтирання шкіри або як мазь у суміші з жиром або водою для накладення на шкіру. Надає місцевоподразнюючу дію (обумовлена вмістом мікроскопічних голок оксиду кремнію).
Оливкова олія має протизапальний ефект, корисна при зовнішньому застосуванні. Вона чудово підходить для сухої і чутливої шкіри, пом’якшуючи її і перешкоджаючи втраті клітинами вологи.
Спосіб застосування
Розмішати бадягу з кип’яченою водою у співвідношенні 1:4 і наносити на уражене місце при травмах, розтягах, появі синців, гематом на 10–20 хвилин два-три рази на день до покращення стану шкіри. При профілактичному застосуванні (болях у попереку, м’язах, суглобах, спині) наносити розчин бадяги на рослинній олії у співвідношенні 1:30 на 10–20 хвилин протягом 7–10 днів; для розтирання: натерти місце, яке турбує, після цього накрити компресним папером, зверху покласти теплий рушник. Дозволяється чергувати з іншими зовнішніми засобами. При сильному печінні змити бадягу водою.
Протипоказання
Не слід застосовувати при подряпинах і порізах, не допускається попадання бадяги на слизову оболонку носа і очей, у разі потрапляння ретельно змити бадягу водою. Індивідуальна чутливість. Щоб виключити виникнення індивідуальної чутливості рекомендується нанести мінімальну кількість розчину бадяги на внутрішню поверхню руки.
Форма випуску
Бадяга косметична порошок 5 г + оливкова олія (Іспанія) 10 мл
Термін придатності
36 місяців