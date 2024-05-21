Оливкова олія обволікає слизову і перешкоджає її пересиханню.

Персикова олія пом’якшує, живить, зволожує слизову оболону носових ходів і шкіру під носом, що дуже важливо при подразненні, запаленні на фоні риніту; тонізує стінки судин носа, зміцнює їх, робить більш проникаючими, а отже, зменшує набряк слизової оболонки; знімає запалення і гіперемію завдяки знезаражуючій дії; є антиоксидантом та імуномодулятором, підвищує місцевий імунітет; усуває неприємні відчуття (сухіть, печіння, свербіж), які розвиваються на фоні вірусного риніту; допомагає розм’якшити сухі кірки і легко видалити їх, в тому числі при атрофічному риніті, а також при нежиті у маленьких дітей.

Прополіс — це найперший засіб від усіх видів запалення слизової оболонки носа, при гаймориті, закладеності та від хронічного нежитю.

Евкаліптова олія має антибактеріальний і протизапальний ефект.

Софора має антибактеріальну, протизапальну, заспокійливу дію.

Шавлія має протизапальну, антисептичну, противірусну та відхаркувальну дію на людський організм. Сприяє регенерації пошкодженого епітелію слизової в носовій порожнині, знімає запалення, больові відчуття, а також підсилює місцевий і загальний імунітет.

Олія рожевого дерева має антисептичну, противірусну, протигрибкову, протизапальну, кровоочищаючу і в’яжучу властивість.

Олія абрикосових кісточок зміцнює стінки судин носа.