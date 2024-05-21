Апифарм элитный (305661) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Апифарм элитный інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується застосовувати як засіб для профілактики респіраторних інфекцій під час епідемій, при переохолодженні та нежиті, при запаленні верхніх дихальних шляхів.
Склад
Екстракт софори, екстракт шавлії, екстракт прополісу, оливкова олія, олія зародків пшениці, персикова або абрикосова олія, ефірна олія рожевого дерева.
Опис діючих речовин
Оливкова олія обволікає слизову і перешкоджає її пересиханню.
Персикова олія пом’якшує, живить, зволожує слизову оболону носових ходів і шкіру під носом, що дуже важливо при подразненні, запаленні на фоні риніту; тонізує стінки судин носа, зміцнює їх, робить більш проникаючими, а отже, зменшує набряк слизової оболонки; знімає запалення і гіперемію завдяки знезаражуючій дії; є антиоксидантом та імуномодулятором, підвищує місцевий імунітет; усуває неприємні відчуття (сухіть, печіння, свербіж), які розвиваються на фоні вірусного риніту; допомагає розм’якшити сухі кірки і легко видалити їх, в тому числі при атрофічному риніті, а також при нежиті у маленьких дітей.
Прополіс — це найперший засіб від усіх видів запалення слизової оболонки носа, при гаймориті, закладеності та від хронічного нежитю.
Евкаліптова олія має антибактеріальний і протизапальний ефект.
Софора має антибактеріальну, протизапальну, заспокійливу дію.
Шавлія має протизапальну, антисептичну, противірусну та відхаркувальну дію на людський організм. Сприяє регенерації пошкодженого епітелію слизової в носовій порожнині, знімає запалення, больові відчуття, а також підсилює місцевий і загальний імунітет.
Олія рожевого дерева має антисептичну, противірусну, протигрибкову, протизапальну, кровоочищаючу і в’яжучу властивість.
Олія абрикосових кісточок зміцнює стінки судин носа.
Спосіб застосування
Два-три рази на день невелику кількість засобу нанести на слизову порожнини носа.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Флакон 10 мл
Термін придатності
24 місяці