Апифарм с цикламеном (305660) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Апифарм с цикламеном інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується з метою попередження набряку слизової порожнини носа при респіраторних інфекціях під час епідемій, при переохолодженні та нежиті.
Склад
Екстракт цикламена, оливкова олія, персикова або абрикосова олія, вазелінова олія, екстракт прополісу, токоферолу ацетат, ефірна олія евкаліпта, ефірна олія ялиці, ефірна олія розмарину.
Опис діючих речовин
Оливкова олія обволікає слизову і перешкоджає її пересиханню.
Вазелінова олія має хороший зволожуючий і пом’якшуючий ефект.
Персикова олія пом’якшує, живить, зволожує слизову оболону носових ходів і шкіру під носом, що дуже важливо при подразненні, запаленні на фоні риніту; тонізує стінки судин носа, зміцнює їх, робить більш проникаючими, а отже, зменшує набряк слизової оболонки; знімає запалення і гіперемію завдяки знезаражуючій дії; є антиоксидантом та імуномодулятором, підвищує місцевий імунітет; усуває неприємні відчуття (сухіть, печіння, свербіж), які розвиваються на фоні вірусного риніту; допомагає розм’якшити сухі кірки і легко видалити їх, в тому числі при атрофічному риніті, а також при нежиті у маленьких дітей.
Прополіс — це найперший засіб від усіх видів запалення слизової оболонки носа, при гаймориті, закладеності та від хронічного нежитю.
Вітамін Е є природним антиоксидантом.
Евкаліптова олія має антибактеріальний і протизапальний ефект.
Розмаринова олія поєднує відновлюючу, протизапальну та спазмолітичну дії. Вона вважається однією з кращих імуномоделюючих і активізуючих внутрішні сили організму олій.
Ялицева олія знімає набряк слизової і відновлює дихання через ніс. Крім того, при її застосуванні звужуються судини, що сприяє зменшенню нежиті.
Екстракт цикламену знижує набряк, збільшуючи інтенсивність кровообігу в 2 рази.
Олія абрикосових кісточок зміцнює стінки судин носа.
Спосіб застосування
Два-три рази на день невелику кількість засобу нанести на слизову порожнини носа.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Флакон 10 і 20 мл
Термін придатності
24 місяці