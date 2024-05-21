Апіфарм з пантенолом спрей (Apifarm cum panthenol spray) (305659) - інструкція із застосування Косметичні засоби
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Фармаком
Форма випуску
Спрей
Об'єм
10 мл
Косметичні засоби
Апіфарм з пантенолом спрей інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується як засіб для пом’якшення та загоєння слизової оболонки носової порожнини під час застуди.
Склад
D-пантенол, евкаліптол, сорбіт, натрію хлорид, натрію ЕДТА, гліцерин, кислота борна, безалконію хлорид, натрію гідрофосфат, натрію моногідрофосфат, вода очищена.
Опис діючих речовин
D-пантенол допомагає захистити і зволожити слизову носа.
Евкаліптол підсилює дренажну функцію миготливого епітелію дихальних шляхів, полегшує утворення і виділення мокротиння.
Гліцерин має зволожуючу і антибактеріальну властивість.
Спосіб застосування
Два-три рази на день невелику кількість засобу нанести на слизову порожнини носа.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Флакон 10 мл
Термін придатності
24 місяці