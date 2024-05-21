Апифарм нежный (305657) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Апифарм нежный інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується застосовувати як засіб для профілактики респіраторних інфекцій під час епідемій, при переохолодженні та нежиті, для покращення функцій верхніх дихальних шляхів при алергічних проявах організму у вигляді набряків і нежиті.
Склад
Екстракт волоського горіха, екстракт волошки, екстракт череди, екстракт алое, вазелінова олія, токоферолу ацетат.
Опис діючих речовин
Вазелінова олія має хороший зволожуючий і пом’якшуючий ефект.
Алое зменшує набряк слизової, звільняє носові проходи, нормалізує носове дихання.
Вітамін Е є природним антиоксидантом.
Олія волоського горіха має бактерицидну, протизапальну, регенеруючу, імуностимулюючу дію.
Олія волошки є потужним антиоксидантом і має антибактеріальну дію. Добре знімає запалення.
Череда має протизапальну і потогінну дію, її рекомендується застосовувати при ГРВІ, грипі, ангіні та інших захворюваннях верхніх дихальних шляхів.
Спосіб застосування
Два-три рази на день невелику кількість засобу нанести на слизову порожнини носа.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Флакон 10 мл
Термін придатності
24 місяці