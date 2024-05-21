Вазелінова олія має хороший зволожуючий і пом’якшуючий ефект.

Вітамін Е є природним антиоксидантом.

Ялицева олія знімає набряк слизової і відновлює дихання через ніс. Крім того, при її застосуванні звужуються судини, що сприяє зменшенню нежиті.

Мильнянка підсилює видільну діяльність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів.

Ромашка має протизапальну й антибактеріальну властивості.

Часник не лише знімає запалення та інфекційний процес, але і має потужну імуномодулюючу дію, тобто зміцнює захисні властивості слизової оболонки носа і попереджає розвиток інших респіраторних хвороб.

Олія чайного дерева має протизапальний та антимікробний ефект.