Апифарм (305656) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Апифарм інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується застосовувати як засіб для профілактики респіраторних інфекцій під час епідемій, для профілактики захворювань гайморових пазух, як засіб для запобігання набряків слизової носа при переохолодженні та нежиті.
Склад
Екстракт коріння мильнянки, екстракт ромашки, екстракт часнику, вазелінова олія, токоферолу ацетат, ефірна олія ялиці, ефірна олія чайного дерева.
Опис діючих речовин
Вазелінова олія має хороший зволожуючий і пом’якшуючий ефект.
Вітамін Е є природним антиоксидантом.
Ялицева олія знімає набряк слизової і відновлює дихання через ніс. Крім того, при її застосуванні звужуються судини, що сприяє зменшенню нежиті.
Мильнянка підсилює видільну діяльність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів.
Ромашка має протизапальну й антибактеріальну властивості.
Часник не лише знімає запалення та інфекційний процес, але і має потужну імуномодулюючу дію, тобто зміцнює захисні властивості слизової оболонки носа і попереджає розвиток інших респіраторних хвороб.
Олія чайного дерева має протизапальний та антимікробний ефект.
Спосіб застосування
Два-три рази на день невелику кількість засобу нанести на слизову порожнини носа.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Флакон 10 мл
Термін придатності
24 місяці