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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБішофіт для суглобів (Bishofite for joints)

Бішофіт для суглобів (Bishofite for joints) (305558) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бішофіт для суглобів (Bishofite for joints)
Ціна в місті Київ
від 49,53 грн
Без рецепта
1 шт від 49,53 грн 1 шт від 88,00 грн 1 шт від 75,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 22 аптеках інших міст
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Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстраційне посвідчення
603-123-20-3/6286 від 23.12.2016