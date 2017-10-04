Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБішофіт для суглобів (Bishofite for joints) Бішофіт для суглобів (Bishofite for joints) (305558) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 49,53 грн Без рецепта 1 шт від 49,53 грн 1 шт від 88,00 грн 1 шт від 75,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 22 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Косметичні засоби 06 Косметичні засоби для здоров'я Реєстраційне посвідчення 603-123-20-3/6286 від 23.12.2016