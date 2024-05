фармакодинаміка.

Афатініб є потужним і селективним незворотнім блокатором рецепторів сімейства ErbB. Препарат ковалентно зв’язується з усіма рецепторами сімейства ErbB EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3 і ErbB4 та незворотно блокує передачу через ці рецептори.

Аберрантна передача сигналів ErbB, викликана мутаціями рецептора та/або ампліфікацією та/або надекспресією лігандів рецепторів, сприяє розвитку злоякісного фенотипу. Мутація EGFR визначає той чи інший молекулярний підтип карциноми легенів.

У неклінічних моделях захворювання з порушенням регуляції сигнального шляху ErbB, афатініб, в якості монотерапії, ефективно блокує сигнали рецепторів ErbB, тим самим інгібуючи ріст пухлини або викликаючи регресію пухлини.

Пухлини НМРЛ з частою активацією мутацій EGFR (Del 19, L858R) та з кількома менш поширеними мутаціями EGFR в екзоні 18 (G719X) та екзоні 21 (L861Q) особливо чутливі до лікування афатінібом.

Афатініб відноситься до групи активних інгредієнтів тирозинкінази. Препарат може знищувати ракові клітини та запобігати їх поширенню.

Фармакокінетика

Дослідження in vitro показали, що афатініб є субстратом транспортера P-gp та BCRP.

Системна доступність афатінібу зменшується приблизно на 50% (C max ) при прийомі з високим вмістом жиру в порівнянні з дієтою натщесерце.

Таким чином, пацієнти не повинні їсти принаймні за 3 годи до прийому афатініб та принаймні за 1 год після прийому.

In vitro афатініб зв’язується приблизно з 95% білків плазми крові.

Афатиниб виводиться з калом. Т ½ приблизно 37 год.

Для пацієнтів, які отримували афатініб протягом >6 міс, термінальний Т ½ оцінювали 344 год.