афатініб це селективний необоротний інгібітор рецепторів сімейства ErbB. Він блокує передачу сигналів освічених рецепторами ErbB: EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3, ErbB4.

Афатініб ефективно блокує сигнали рецепторів ErbB, тим самим пригнічуючи ріст пухлини або викликаючи регресію пухлини.

Афатініб є субстратом транспортера P-gp і BCRP.

Системна доступність афатініба зменшується приблизно на 50% при прийомі з високим вмістом жиру в порівнянні з дієтою натщесерце.

Афатініб зв’язується приблизно з 95% білками плазми крові.

Афатініб виводиться з калом. Т ½ ~ 37 год.

Для пацієнтів, які отримували афатініб протягом >6 міс, термінальний Т ½ - 344 ч.