дорослим вживати по 1 таблетці 3 рази на добу (вранці, вдень та ввечері) під час прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини. Перед вживанням рекомендується консультація з лікарем.

В період вживання необхідно дотримуватися обережності при діяльності, що вимагає підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Карвеліс не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.