Карвеліс таблетки (Carvelis tablets)
Карвеліс таблетки інструкція із застосування
Склад
1 таблетка містить: сухий екстракт із суміші квітів, листя, плодів глоду (Crataegi folii cum flore, fructus) — 90,0 мг, сухий екстракт трави кропиви собачої (Leonuri herbae) — 10,5 мг, сухий екстракт листя меліси (Melissae folii) — 9, 0 мг, сухий екстракт кореня валеріани (Valerianae radix extractum) — 8,14 мг;
допоміжні речовини: мальтодекстрин, целюлоза мікрокристалічна, калію цитрат, тальк, магнію стеарат, кремнезем високодисперсний, натрію аскорбат, полівініловий спирт, поліетиленгліколь, тальк, титану діоксид, оксиди заліза (жовтий та чорний).
Характеристика
продукт Карвеліс рекомендований в якості додаткового джерела аскорбінової кислоти, дубильних речовин, каротину, ефірних олій, органічних кислот, холіну, флавоноїдів з метою нормалізації функціонування серцево-судинної та нервової системи при стресі (нервовому психоемоційному напруженні), нейроциркуляторній дистонії, неврозі, АГ та для поліпшення самопочуття при нервовому збудженні.
Рекомендації з вживання
дорослим вживати по 1 таблетці 3 рази на добу (вранці, вдень та ввечері) під час прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини. Перед вживанням рекомендується консультація з лікарем.
В період вживання необхідно дотримуватися обережності при діяльності, що вимагає підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Карвеліс не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів, артеріальна гіпотензія, період вагітності та годування грудьми.
Умови зберігання
при температурі 4–25 °С.