фармакодинаміка. Каберголін — синтетичний алкалоїд ріжків і ерголінова похідна, що виявляє виражений і тривалий пролактинзнижувальний ефект. Центральний дофамінергічний ефект досягається шляхом стимуляції D 2 -рецепторів при застосуванні доз, які є вищими за ті, що знижують рівень пролактину у плазмі крові.

Пролактинзнижувальний ефект дозозалежний. Зниження рівня пролактину у плазмі крові відмічається через 3 год після прийому препарату і зберігається протягом 2–3 тиж. Ефект тривалої дії означає, що одноразової дози достатньо для того, щоб зупинити стимуляцію секреції молока. При лікуванні гіперпролактинемії рівні пролактину в плазмі крові нормалізуються протягом 2–4 тиж після досягнення оптимальної дози. Рівень пролактину може все ще істотно знижуватися і протягом декількох місяців після відміни лікування.

Що стосується ендокринних ефектів каберголіну, не пов’язаних з антипролактинемічним ефектом, наявні дані із залученням людей підтверджують експериментальні результати, одержані в дослідженнях на тваринах, та свідчать, що досліджувана речовина характеризується високою селективною дією без впливу на базальний рівень секреції інших гіпофізарних гормонів або кортизолу.

Фармакодинамічна дія каберголіну, яка не корелює з терапевтичним ефектом, стосується лише зниження АТ. Максимальний гіпотензивний ефект каберголіну при застосуванні в одноразовій дозі досягається зазвичай протягом перших 6 год після прийому препарату, причому максимальне зниження АТ та частота виникнення такого ефекту дозозалежні.

Фармакокінетика. Абсорбція. Каберголін швидко всмоктується у ШКТ після прийому внутрішньо, C max у плазмі крові досягається через 0,5–4 год.

Прийом їжі не впливає на всмоктування і розподіл каберголіну.

Розподіл. Експерименти in vitro показали, що каберголін у концентраціях 0,1–10 нг/мл на 41–42% зв’язується з білками плазми крові.

Біотрансформація. Головним метаболітом, ідентифікованим у сечі, є 6-аліл-8β-карбокси-ерголін, який становить 4–6% дози. У сечі ідентифіковано 3 додаткові метаболіти, що становлять сумарно менше 3% дози. Активність метаболітів щодо інгібіції секреції пролактину, досліджена in vitro, значно нижча, ніж каберголіну.

Виведення. Т ½ каберголіну тривалий: 63–68 год — у здорових добровольців та 79–115 год — у хворих на гіперпролактинемію.

Зважаючи на значення Т ½ , рівноважний стан повинен досягатися через 4 тиж, що було підтверджено середніми значеннями пікової концентрації каберголіну в плазмі крові після одноразового застосування (37±8 пг/мл) та через 4 тиж при багаторазовому застосуванні (101±43 пг/мл) каберголіну в дозі 0,5 мг.

Через 10 днів після прийому препарату близько 18 і 72% дози виявляється в сечі та калі відповідно. 2–3% дози виявлялося в сечі в незміненому вигляді.