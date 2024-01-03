КАБЕРГОЛІН (CABERGOLINUM) Діюча речовина
дофамінергічне похідне ріжків, що характеризується сильною та довготривалою пролактин-знижуючою активністю; безпосередньо стимулює D2-дофамінові рецептори на поверхні лактотропних клітин гіпофіза, таким чином інгібуючи секрецію пролактину; каберголін чинить центральну дофамінергічну дію через стимуляцію D2 рецепторів.
інгібування/пригнічення фізіологічної лактації - інгібування фізіологічної післяпологової лактації одразу після пологів або для пригнічення лактації, що встановилася, у таких випадках: якщо мати вирішила не годувати дитину груддю або коли годування груддю протипоказано матері чи дитині з медичних причин; після народження мертвого плода або аборту; лікування гіперпролактинемічних станів - порушення, пов’язані з гіперпролактинемією (аменореї, олігоменореї, ановуляції та галактореї); лікування пацієнтів з пролактинсекретуючими аденомами гіпофіза (мікро- та макропролактиноми), ідіопатичною гіперпролактинемією або із синдромом «порожнього» турецького сідла з супутньою гіперпролактинемією, які є основними патологічними станами, що зумовлюють вищезгадані клінічні прояви.
інгібування/пригнічення фізіологічної лактації - 1 мг p/os одноразово у перший день після пологів; пригнічення лактації, що вже встановилась, 0,25 мг кожні 12 год протягом 2 днів (загальна доза - 1 мг); гіперпролактинемія- 0,5 мг 1 р/тиждень або 1/2 табл. по 0,5 мг 2 р/тиждень; підвищення тижневої дози повинно проводитися поступово - на 0,5 мг з місячним інтервалом; терапевтична доза 1 мг/тиждень і може коливатися від 0,25 мг до 2 мг/тиждень; для лікування хворих на гіперпролактинемію застосовувалися дози до 4,5 мг на тиждень; МДД - 3 мг; при призначенні дози 1 мг/тиждень і більше розбивати на 2 або й більше приймань на тиждень, залежно від переносимості; після того як буде підібраний ефективний режим дозування, бажано проводити регулярне (1 раз на місяць) визначення рівня пролактину у сироватці крові; нормалізація рівня пролактин спостерігається протягом 2-4 тижнів лікування; приймати під час їди при всіх терапевтичних показаннях.
підвищена чутливість до каберголіну, до будь-яких допоміжних речовин препарату або до будь-яких алкалоїдів ріжків; неконтрольована гіпертензія; наявність в анамнезі фіброзних захворювань легенів, перикарда та заочеревинного простору; для довготривалого лікування: ознаки ураження клапанів серця, що визначаються за допомогою ехокардіографії до початку лікування.
постуральна артеріальна гіпотензія; периферичний вазоспазм, втрата свідомості; судоми в ногах; слабкість у м’язах; шкірні реакції, алопеція, свербіж, висипання; шкірні АР; депресія, порушення сну; агресія, гіперсексуальність, патологічна пристрасть до азартних ігор, підвищення лібідо; запаморочення/вертиго, головний біль; парестезія; раптове засинання, синкопе; припливи; біль у животі, диспепсія, гастрит, нудота; запор, блювання; біль у молочних залозах; астенія, підвищена втомлюваність; сонливість; синкопе; ураження клапанів серця (у тому числі регургітація) та споріднені розлади (перикардит та випіт у порожнину перикарда); прискорене серцебиття, носова кровотеча, зниження рівня гемоглобіну в жінок з аменореєю після відновлення менструацій; безсимптомне зниження АТ може спостерігатися зазвичай один раз протягом перших 3-4 днів після пологів; випіт у плевральну порожнину, фіброз легенів; біль в епігастральній ділянці; безсимптомне зниження АТ (на 20 мм рт. ст. систолічний і 10 мм рт. ст. діастолічний); транзиторна геміанопсія; порушення зору; реакція гіперчутливості; марення; диспное, порушення дихання, дихальна недостатність, порушення функції печінки; висипання; набряк; підвищений рівень КФК в крові; компульсивне бажання витрачати гроші та купувати, булімія, компульсивне переїдання; нервозність, дисменорея, акне, біль, артралгія, риніт, сухість у ротовій порожнині, діарея, здуття живота, подразнення глотки, зубна біль, симптоми подібні застуді, периорбітальний набряк, периферичний набряк, анорексія, безсоння, збільшення/зменшення маси тіла, порушення концентрації уваги, збудження.