інгібування/пригнічення фізіологічної лактації - 1 мг p/os одноразово у перший день після пологів; пригнічення лактації, що вже встановилась, 0,25 мг кожні 12 год протягом 2 днів (загальна доза - 1 мг); гіперпролактинемія- 0,5 мг 1 р/тиждень або 1/2 табл. по 0,5 мг 2 р/тиждень; підвищення тижневої дози повинно проводитися поступово - на 0,5 мг з місячним інтервалом; терапевтична доза 1 мг/тиждень і може коливатися від 0,25 мг до 2 мг/тиждень; для лікування хворих на гіперпролактинемію застосовувалися дози до 4,5 мг на тиждень; МДД - 3 мг; при призначенні дози 1 мг/тиждень і більше розбивати на 2 або й більше приймань на тиждень, залежно від переносимості; після того як буде підібраний ефективний режим дозування, бажано проводити регулярне (1 раз на місяць) визначення рівня пролактину у сироватці крові; нормалізація рівня пролактин спостерігається протягом 2-4 тижнів лікування; приймати під час їди при всіх терапевтичних показаннях.