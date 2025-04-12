мелдоній (3-(2,2,2-триметилгідразиніум) пропіонат, MET-88, кватерін, названий мілдронат) є антиішемічним ЛЗ, розробленим в Латвійському інституті органічного синтезу. Мелдоній клінічно використовується при лікуванні серцевої недостатності, інфаркту міокарда, аритмії, атеросклерозу та цукрового діабету. Механізм дії ґрунтується на регуляції шляхів енергетичного обміну через знижуючий ефект L-карнітину. Фермент біосинтезу L-карнітину γ-бутиробетаїн гідроксилаза та карнітин/ OCTN2 (органічний катіонний транспортер 2) є основними відомими лікарськими мішенями мельдонію, і через інгібування іх активності, мелдоній викликає адаптаційні зміни в гомеостазі клітинної енергії. Оскільки L-карнітин бере участь у метаболізмі жирних кислот, зниження його рівнів стимулює метаболізм глюкози та знижує концентрації метаболітів, пов’язаних з L–карнітином, таких як довголанцюгові ацилкарнітини та триметиламін-N-оксид. Мелдоній використовується в неврологічній практиці для лікування порушень мозкового кровообігу. Покращує настрій пацієнтів; вони стають більш активними, знижується їх моторна дисфункція, а астенія, запаморочення та нудота стають менш вираженими. Ефекти мельдонію на ЦНС можуть бути опосередковані стимуляцією продукування оксиду азоту в судинному ендотелії шляхом модифікації γ-бутиробетаїну та його складних ефірів. Передбачається, що мілдронат може збільшувати утворення ефірів γ-бутиробетаїну. Мельдоній був включений до списку ліків Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), що підлягає моніторингу, а з 1 січня 2016 року він був доданий до списку заборонених речовин.