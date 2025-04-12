Вазонат® (Vazonat)
Вазонат інструкція із застосування
Склад
Мельдонію дигідрат - 250 мг
Фармакологічні властивості
мелдоній (3-(2,2,2-триметилгідразиніум) пропіонат, MET-88, кватерін, названий мілдронат) є антиішемічним ЛЗ, розробленим в Латвійському інституті органічного синтезу. Мелдоній клінічно використовується при лікуванні серцевої недостатності, інфаркту міокарда, аритмії, атеросклерозу та цукрового діабету. Механізм дії ґрунтується на регуляції шляхів енергетичного обміну через знижуючий ефект L-карнітину. Фермент біосинтезу L-карнітину γ-бутиробетаїн гідроксилаза та карнітин/ OCTN2 (органічний катіонний транспортер 2) є основними відомими лікарськими мішенями мельдонію, і через інгібування іх активності, мелдоній викликає адаптаційні зміни в гомеостазі клітинної енергії. Оскільки L-карнітин бере участь у метаболізмі жирних кислот, зниження його рівнів стимулює метаболізм глюкози та знижує концентрації метаболітів, пов’язаних з L–карнітином, таких як довголанцюгові ацилкарнітини та триметиламін-N-оксид. Мелдоній використовується в неврологічній практиці для лікування порушень мозкового кровообігу. Покращує настрій пацієнтів; вони стають більш активними, знижується їх моторна дисфункція, а астенія, запаморочення та нудота стають менш вираженими. Ефекти мельдонію на ЦНС можуть бути опосередковані стимуляцією продукування оксиду азоту в судинному ендотелії шляхом модифікації γ-бутиробетаїну та його складних ефірів. Передбачається, що мілдронат може збільшувати утворення ефірів γ-бутиробетаїну. Мельдоній був включений до списку ліків Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), що підлягає моніторингу, а з 1 січня 2016 року він був доданий до списку заборонених речовин.
Показання Вазонат
знижена працездатність; фізичне перенапруження, в т.ч. у спортсменів; післяопераційний період для прискорення реабілітації. У складі комплексної терапії - ІХС (стенокардія, інфаркт міокарда), хронічна серцева недостатність, кардіалгія на тлі дисгормональной дистрофії міокарда, гострі та хронічні порушення мозкового кровообігу (інсульт, цереброваскулярна недостатність). Абстинентний синдром при хронічному алкоголізмі (у поєднанні зі специфічною терапією). В офтальмології — гемофтальм та крововиливи в сітківку різної етіології, тромбоз центральної вени сітківки та її гілок, ретинопатії різної етіології.
Застосування Вазонат
ВАЗОНАТ, капсули.
Серцево-судинні захворювання/порушення мозкового кровообігу — по 500-1000 мг/добу (у складі комплексної терапії). Курс — 4-6 тижнів.
Кардіалгія на фоні дисгормональной дистрофії міокарда — по 500 мг/добу однократно. Курс — 12 днів.
Порушення мозкового кровообігу (гостра фаза) — перші 10 днів ін’єкційну форму ЛЗ, в подальшому — перорально по 500-1000 мг/добу однократно. Курс — 4–6 тиж.
Хронічні порушення мозкового кровообігу — по 500 мг/добу однократно. Курс — 4–6 тижнів.
Розумові та фізичні перевантаження (в т.ч. у спортсменів). По 250 мг 4 рази на добу. Курс — 10–14 днів. Повторно (за необхідності) через 2-3 тижні.
Спортсменам — по 500-1000 мг 2 рази на добу перед тренуваннями. Підготовчий курс — 14-21 день, на період змагань — 10-14 днів.
Хронічний алкоголізм. По 500 мг 4 рази на добу. Курс — 7–10 днів.
Неалкогольний стеатогепатит та токсичний гепатит — 500 мг/добу. Курс — 30 днів.
Р-р для ін’єкцій. В/в або парабульбарно.
Серцево-судинні захворюваннях у складі комплексної терапії — добова доза — 5-10 мл розчину (500-1000 мг). Курс — 4-6 тижнів.
Порушеннях мозкового кровообігу (гостра фаза) — 500 мг/добу, 10 днів. В подальшому — перорально у формі капсул. Загальний курс — 4–6 тижнів.
Судинна патологія та дистрофічні захворювання сітківки — парабульбарно по 0,5 мл р–ну для ін’єкцій, 10 днів.
Зниження працездатності, підвищеної розумової та фізичної навантаженні — 500 мг 1 раз на добу, 10-14 днів. Можливий повтор через 2-3 тижні.
Комплексна терапія синдрому абстиненції при хронічному алкоголізмі — 500 мг 2 рази на добу, 7-10 днів.
Протипоказання
підвищена чутливість до складових компонентів ЛЗ. Важкі функціональні порушення з боку печінки та/або нирок. Підвищення внутрішньочерепного тиску (порушення венозного відтоку, внутрішньочерепна пухлина), органічні ураження ЦНС.
Побічна дія
тахікардія, аритмія, коливання АТ, еозинофілія, головний біль, запаморочення, психомоторне збудження, парестезія, тремор, збудження, діарея, нудота, блювота, абдомінальна біль, диспепсія, присмак металу у роті, сухість у роті або гіперсалівація, гіперемія та свербіж шкіри, кропив’янка, висип, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, задишка, сухий кашель, лихоманка, біль у грудях, слабкість, гіпертермія, підвищене потовиділення.
Особливості застосування
ЛЗ рекомендується застосовувати у першій половині дня из-за збуджуючего еффекту.
З обережністю ЛЗ застосовувати при захворюваннях нирок/печінки.
Дітям та вагітним препарат Вазонат не рекомендується застосовувати.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
слід дотримуватися обережності при поєднанні з нітрогліцерином, ніфедипіном, блокаторами α-адренорецепторів та іншими антигіпертензивними засобами та периферичними вазодилататорами. Сумісний з антиангінальними засобами, антикоагулянтами та антиагрегантами, антиаритмічними засобами, бронхолітиками, діуретиками.
Передозування
не відомо.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C.