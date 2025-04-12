Даларгін-Фармсинтез (Dalargin-Pharmsynthesis)
Даларгін-Фармсинтез інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: dalargin;
1 мл розчину містить даларгіну 1 мг;
допоміжні речовини: натрію хлорид, кислота оцтова, вода для ін'єкцій.
Лікарська форма
Розчин для ін'єкцій.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна рідина.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на травний тракт та метаболічні процеси.
Код АТХ А16А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Даларгін — пептидна сполука (тирозин-2-аланіл-гліцин-фенілаланіл-лейцил-аргініну діацетат), до структури якої входять залишки 6 амінокислот. Даларгін належить до засобів, які регулюють метаболічні процеси. Препарат прискорює загоювання виразок шлунка та дванадцятипалої кишки, знижує кислотність шлункового соку за рахунок антисекреторної активності. Даларгін має також гіпотензивний вплив. Спостерігається позитивний вплив даларгіну на психічні функції хворих на алкоголізм.
Фармакокінетика. Не досліджувалась.
Показання
У складі комплексної терапії: загострення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки при довготривалому рубцюванні виразки; облітеруючі захворювання нижніх кінцівок; порушення психічного стану при алкоголізмі; панкреатит, панкреанекроз.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу, виражена артеріальна гіпотензія.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Якщо існує виражений больовий симптом, одночасно з препаратом Даларгін-Фармсинтез слід призначати антацидні засоби.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності лікарський засіб протипоказаний.
При необхідності лікування препаратом слід припинити годування груддю.
Спосіб застосування та дози
Даларгін-Фармсинтез слід вводити внутрішньом'язово та внутрішньовенно.
При виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки або облітеруючих захворюваннях нижніх кінцівок разова доза препарату Даларгін-Фармсинтез становить 1–2 мл (1–2 мг).
Внутрішньом'язові ін'єкції вводять 2 рази на добу, внутрішньовенні — 1 раз на добу. Максимальна добова доза (при внутрішньом'язовому введенні) — до 5 мл (5 мг). Курс лікування триває 3–4 тижні. Загальна доза препарату Даларгін-Фармсинтез на курс лікування становить 30–50 мг.
При психічних розладах алкогольного генезу внутрішньовенно вводити 1 мг даларгіну в 10 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін'єкцій.
При гострому панкреатиті препарат вводити внутрішньовенно: у перший день — 2 мл (2 мг), потім по 5 мл (5 мг) 1–2 рази на день. Курс лікування — від 4 до 6 днів.
При панкреанекрозі вводити внутрішньовенно по 5 мл (5 мг) 3–4 рази на добу (через 6–8 годин). Курс лікування — від 2 до 6 днів.
Діти
Інформація про безпеку та ефективність застосування препарату Даларгін-Фармсинтез дітям відсутня, тому не рекомендується призначати препарат цій віковій категорії пацієнтів.
Передозування
Не описане.
Побічні реакції
З боку серцево-судинної системи: зниження артеріального тиску, тахікардія, серцебиття.
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, оніміння верхніх кінцівок та обличчя.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: почастішання або утруднення дихання, задуха.
З боку імунної системи: алергічні реакції.
З боку шкіри та підшкірних тканин: свербіж, гіперемія, кропив'янка, почервоніння або печіння шкіри обличчя, блідість шкірних покривів, пітливість.
З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, біль у животі, включаючи біль в епігастрії.
Загальні розлади та реакції у місці введення: загальна слабкість, озноб, підвищення температури тіла, біль за грудиною, набряк обличчя; гіперемія, висипи, свербіж у місці введення.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці, у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ºС.
Упаковка
По 1 мл в ампулах; по 10 ампул у коробці або по 5 ампул в 1 блістері, по 2 блістери у коробці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ПрАТ «ЛЕКХІМ–ХАРКІВ».
Місцезнаходження
Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вулиця Северина Потоцького, будинок 36.
Україна, 61052, м. Харків, вул. Чоботарська, б. 34, к. 10.
Заявник
ТОВ «ФАРМСИНТЕЗ».