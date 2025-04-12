Даларгін-Фармсинтез слід вводити внутрішньом'язово та внутрішньовенно.

При виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки або облітеруючих захворюваннях нижніх кінцівок разова доза препарату Даларгін-Фармсинтез становить 1–2 мл (1–2 мг).

Внутрішньом'язові ін'єкції вводять 2 рази на добу, внутрішньовенні — 1 раз на добу. Максимальна добова доза (при внутрішньом'язовому введенні) — до 5 мл (5 мг). Курс лікування триває 3–4 тижні. Загальна доза препарату Даларгін-Фармсинтез на курс лікування становить 30–50 мг.

При психічних розладах алкогольного генезу внутрішньовенно вводити 1 мг даларгіну в 10 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін'єкцій.

При гострому панкреатиті препарат вводити внутрішньовенно: у перший день — 2 мл (2 мг), потім по 5 мл (5 мг) 1–2 рази на день. Курс лікування — від 4 до 6 днів.

При панкреанекрозі вводити внутрішньовенно по 5 мл (5 мг) 3–4 рази на добу (через 6–8 годин). Курс лікування — від 2 до 6 днів.