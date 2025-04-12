Не допускати потрапляння препарату «Баінвель мазь інтенсив» безпосередньо на слизові оболонки очей, рота або носа. У разі потрапляння мазі на слизові оболонки або в очі слід негайно промити їх великою кількістю води.

Після застосування препарату слід ретельно вимити руки, щоб запобігти контакту з обличчям, насамперед з очима. Необхідно звернути увагу на те, щоб діти не торкалися ділянок шкіри, на які було нанесено препарат. При випадковому потраплянні лікарського засобу в ніс або на обличчя дітей може виникнути апное через спазм голосової щілини (ларингоспазм) − це стан, що вимагає невідкладної медичної допомоги.

Метилпарагідроксибензоат та пропілпарагідроксибензоат можуть викликати алергічні реакції (можливо, сповільнені).

Поліетиленгліколю (макроголу) цетостеариловий ефір і спирт стеариловий може викликати місцеві шкірні реакції (наприклад, контактний дерматит).

При появі почервоніння або набряків на ділянках, на які наносилася мазь, слід звернутися до лікаря.