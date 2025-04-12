Фармакодинаміка.

Метилергобревін — напівсинтетична похідна речовина природного алкалоїду ріжків (ергометрину), підвищує тонус та скоротливу активність міометрія. Стимуляційна дія алкалоїдів ріжків на матку проявляється у вигляді інтенсивних скорочень. Вагітна матка, особливо наприкінці вагітності, надзвичайно чутлива до алкалоїдів ріжків. Низькі дози метилергометрину спричиняють інтенсивні ритмічні скорочення матки, які змінюються періодами релаксації. Високі дози цього препарату спричиняють скорочення разом з підвищенням базального тонусу. Метилергометрин спричиняє скорочення гладеньких м’язів кровоносних судин. Кровообіг через спіральні артерії знижений внаслідок скорочення гладеньких м’язів, а не через вплив лікарського препарату на кровоносні судини матки. Це може призводити до підвищення центрального венозного тиску, а також до підвищення артеріального тиску. Вплив метилергометрину на артеріальний тиск менший, ніж ергометрину.

У післяпологовий період метилергометрин може знижувати продукування пролактину та секрецію молока.

Тривале застосування лікарського препарату спричиняє ерготизм (отруєння алкалоїдами ріжків).

Метилергометрин посилює тонус матки, частоту та амплітуду її ритмічних скорочень. Його швидкий та тривалий вплив на тонус матки скорочує третій період пологів та зменшує втрати крові. Початок дії препарату настає швидко: негайно після внутрішньовенного введення, протягом 2–6 хв після внутрішньом’язового введення та через 5–10 хв після перорального прийому.

Фармакокінетика.

Терапевтична дія після внутрішньовенного введення проявляється негайно, після внутрішньом’язового введення — через 2–3 хв. Дія препарату триває 3 і більше годин після внутрішньом’язового застосування і до 2 годин — після внутрішньовенного застосування.

Зв’язування препарату з білками плазми становить 35%. Об’єм розподілу — 39,1–73,1 л, кліренс — 9,9–18,9 л/год. Препарат швидко розподіляється у клітинах організму — період напіврозподілу після внутрішньовенного застосування становить 1–3 хв. Метаболізується препарат у печінці. Метаболізм метилергометрину, хоча ще недостатньо досліджений, видається подібним до метаболізму ергометрину: він включає у себе гідроксилювання, глюкуронідизацію та н-деметилювання. Метилергометрин виводиться з організму з калом та сечею. Препарат проникає у грудне молоко.