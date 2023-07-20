МЕТИЛЕРГОМЕТРИН (METHYLERGOMETRINUM) Діюча речовина
напівсинтетичне похідне природного алкалоїду ріжків (ергометрину), підвищує тонус та скоротливу активність міометрія; стимуляційна дія алкалоїдів ріжків на матку проявляється у вигляді інтенсивних скорочень; вагітна матка, особливо наприкінці вагітності, надзвичайно чутлива до алкалоїдів ріжків; низькі дози спричиняють інтенсивні ритмічні скорочення матки, які змінюються періодами релаксації; високі дози цього препарату спричиняють скорочення разом з підвищенням базального тонусу; спричиняє скорочення гладеньких м’язів кровоносних судин; кровообіг через спіральні артерії знижений внаслідок скорочення гладеньких м’язів, а не через вплив лікарського препарату на кровоносні судини матки; це може призводити до підвищення центрального венозного тиску, а також до підвищення АТ; у післяпологовий період може знижувати продукування пролактину та секрецію молока; тривале застосування лікарського препарату спричиняє ерготизм (отруєння алкалоїдами ріжків); посилює тонус матки, частоту та амплітуду її ритмічних скорочень; його швидкий та тривалий вплив на тонус матки скорочує третій період пологів та зменшує втрати крові.
профілактика та лікування кровотечі, спричиненої атонією матки у післяпологовий період та після аборту; лікування субінволюції матки та, за умови ретельного акушерського нагляду, застосування для скорочення другого періоду пологів, з уведенням безпосередньо після появи передньої частини плеча дитини.
пологи: 0,2 мг в/м або в/в 0,1-0,2 мг (0,5-1 мл) після появи голівки та передньої частини плеча плода; для пологів під наркозом 0,2 мг (1 мл); у випадку пологів з тазовим передлежанням плода ін’єкцію проводити безпосередньо після народження дитини, а у випадку багатоплідної вагітності - після народження останньої дитини; якщо здійснення в/в ін’єкції неможливе, то 0,2-0,4 мг (1-2 мл) уводити шляхом в/м ін’єкції; кесарів розтин: вводити після народження плода в/в - 0,05-0,1 мг (евентуально 0,2 мг) або в/м - 0,2 мг (1 мл); атонія матки після пологів та аборту: при атонічній матковій кровотечі призначати 0,2 мг (1 мл) в/м або 0,1 мг (0,5 мл); аборт: перед втручанням вводять в/в 0,1-0,2 мг (0,5-1 мл); при спонтанних абортах (викиднях) показане в/в введення 0,05-0,1 мг (0,25-0,5 мл); субінволюція матки: 0,1-0,2 мг (0,5-1 мл) п/ш або в/м до 3 р/д; не рекомендується продовжувати лікування більше 5-6 днів (для запобігання виникнення явищ ерготизму).
підвищена чутливість до препарату та/або алкалоїдів ріжків; перший період пологів; другий період пологів до появи голівки плода; АГ; захворювання периферичних судин та серця (нестійка або вазоспастична стенокардія); сепсис; токсемія.
анафілаксія; галюцинації; головний біль, запаморочення; цереброваскулярні розлади, парестезія, судоми, спазми м’язів кінцівок, зміна смаку, інсульт; вертиго, шум у вухах; відчуття серцебиття, брадикардія або тахікардія, біль у грудях, спазм коронарних судин, фібриляція шлуночків, шлуночкові тахікардія, стенокардія, AV- блокада, ІМ; тимчасове підвищення АТ, спазм периферичних судин, гіпотензія; закладеність носа, диспное, набряк легенів; нудота, блювання, абдомінальний біль; висип, пітливість; гематурія; зміни в місці введення, включаючи тромбофлебіт; апоплексія, інтоксикація водами, знижує секрецію молока.