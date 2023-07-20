напівсинтетичне похідне природного алкалоїду ріжків (ергометрину), підвищує тонус та скоротливу активність міометрія; стимуляційна дія алкалоїдів ріжків на матку проявляється у вигляді інтенсивних скорочень; вагітна матка, особливо наприкінці вагітності, надзвичайно чутлива до алкалоїдів ріжків; низькі дози спричиняють інтенсивні ритмічні скорочення матки, які змінюються періодами релаксації; високі дози цього препарату спричиняють скорочення разом з підвищенням базального тонусу; спричиняє скорочення гладеньких м’язів кровоносних судин; кровообіг через спіральні артерії знижений внаслідок скорочення гладеньких м’язів, а не через вплив лікарського препарату на кровоносні судини матки; це може призводити до підвищення центрального венозного тиску, а також до підвищення АТ; у післяпологовий період може знижувати продукування пролактину та секрецію молока; тривале застосування лікарського препарату спричиняє ерготизм (отруєння алкалоїдами ріжків); посилює тонус матки, частоту та амплітуду її ритмічних скорочень; його швидкий та тривалий вплив на тонус матки скорочує третій період пологів та зменшує втрати крові.