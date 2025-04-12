Рекутан® (Reсutan)
Рекутан ® інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: квітів ромашки екстракт рідкий (Chamomilla flores extractum liquidum) (екстрагент 50% (об/об) етанол) (1:1) — до 100 мл;
допоміжні речовини: полісорбат-80, етанол 50%.
Лікарська форма
Рідина.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина темно-бурого кольору з запахом ромашки. Допускається утворення осаду.
Фармакотерапевтична група
Дерматологічні препарати. Код АТХ D11А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Рекутан® має низку ефектів, обумовлених хімічними речовинами, що входять до складу екстракту квітів ромашки. Зокрема лікарський засіб має протизапальний ефект (пригнічує ексудативні процеси), ранозагоювальний ефект (стимулює регенерацію тканин), а також чинить певну антисептичну дію. Рекутан® не чинить місцевоподразнювальної дії. Тривале застосування препарату не спричиняє негативного впливу на організм.
Фармакокінетика.
Не досліджена.
Показання
Застосовують як окремий засіб або у комплексній терапії при запальних захворюваннях порожнини рота (стоматити, гінгівіти, глосити, пародонтоз), при захворюваннях верхніх дихальних шляхів (фарингіти, тонзиліти, у тому числі після тонзилектомії); у проктології — при геморої; у гінекології — місцево при запальних процесах, ерозії шийки матки; для профілактичної обробки піхви перед кесаревим розтином. Лікарський засіб застосовують у вигляді полоскань, інгаляцій, клізм, ванночок.
Внутрішньо застосовують при хронічному гастриті, коліті, ентероколіті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія з лікарськими засобами поки що не відома.
Особливості застосування
Не можна застосовувати нерозведений препарат. При застосуванні препарату не слід перевищувати рекомендовані дози. Пацієнти, які мають в анамнезі підвищену чутливість до рослин родини Asteraceae/Compositae (амброзія, хризантеми, календула, маргаритка), більш схильні до розвитку алергічних реакцій при застосуванні препаратів, які містять екстракт ромашки.
Етанол (при застосуванні внутрішньо). Цей лікарський засіб містить не більше 3,0 г/дозу етанолу (алкоголю). Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні жінкам, які годують груддю, дітям, пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб у період вагітності не призначати. У період годування груддю препарат застосовувати тільки за призначенням лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Слід враховувати, що разова доза препарату містить 5% етанолу, тому при застосуванні препарату внутрішньо слід утриматися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
При захворюваннях порожнини рота — для полоскань: 2 чайні ложки (10 мл) препарату розчиняють у склянці (200 мл) води. При пародонтозі у цьому розчині змочують турунди, котрі вводять у ясенні кармани на 10–15 хвилин щоденно протягом 3–7 днів.
При захворюваннях верхніх дихальних шляхів — для щоденних інгаляцій використовують розчин: 2 чайні ложки (10 мл) препарату розчиняють у склянці (200 мл) води, застосовують протягом 10 днів.
При захворюваннях шлунка та дванадцятипалої кишки (хронічному гастриті, коліті, ентероколіті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки) екстракт приймають внутрішньо у вигляді розчину: дорослим 1 чайна ложка (5 мл) препарату на ½ склянки (100 мл) теплої води за 20 хвилин до їди 2–4 рази на добу.
При геморої застосовують у вигляді клізм і ванночок: 2 чайні ложки (10 мл) препарату на склянку (200 мл) теплої води 2–3 рази на добу.
Для піхвових промивань — 2–3 столові ложки (30–45 мл) препарату на 1 л теплої води 2–3 рази на добу протягом 3–4 тижнів.
Перед вживанням збовтувати.
Діти
Досвід застосування препарату дітям відсутній.
Передозування
Даних немає.
Побічні реакції
При індивідуальній підвищеній чутливості до ромашки можливі алергічні реакції (гіперемія, свербіж шкіри, висипання, кропив’янка, набряк Квінке, анафілактичний шок).
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у флаконах або банках скляних чи флаконах полімерних, вкладених у пачку.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Галичфарм».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.