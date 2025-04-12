Не можна застосовувати нерозведений препарат. При застосуванні препарату не слід перевищувати рекомендовані дози. Пацієнти, які мають в анамнезі підвищену чутливість до рослин родини Asteraceae/Compositae (амброзія, хризантеми, календула, маргаритка), більш схильні до розвитку алергічних реакцій при застосуванні препаратів, які містять екстракт ромашки.

Етанол (при застосуванні внутрішньо). Цей лікарський засіб містить не більше 3,0 г/дозу етанолу (алкоголю). Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні жінкам, які годують груддю, дітям, пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.