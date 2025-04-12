Випадки підвищеної чутливості до ромашки або інших складноцвітих, лідокаїну або аналогічних місцевих анестетиків (амідного типу), підвищена чутливість до будь-яких інших компонентів препарату.

Ушкодження слизової оболонки порожнини рота.

З огляду на вміст сорбіту препарат не рекомендують застосовувати для лікування пацієнтів із вродженою підвищеною чутливістю до фруктози.

Особливі заходи безпеки.

Уникати попадання в очі. Не слід перевищувати рекомендоване дозування без консультації з лікарем. Слід уникати потрапляння лікарського засобу на відкриті рани. Руки слід ретельно вимити після нанесення гелю. Препарат може викликати оніміння язика, тому після застосування гелю слід з обережністю вживати їжу і напої.

У разі виникнення сильного почервоніння або набряку ясен чи серйозних супутніх скарг слід проконсультуватися з лікарем.