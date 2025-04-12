Препарат застосовують у педіатричній практиці. Застосовують дітям віком від 3 років. До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам з уродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.

У зв'язку з наявністю у препараті активуючого компонента останній прийом слід здійснювати не пізніше ніж за 2 години до сну.