Тенотен дитячий (Tenoten children)
Тенотен дитячий інструкція із застосування
Склад
діюча речовина:
1 таблетка містить антитіла до мозкоспецифічного білка S-100 афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень С12, С30 та С50 — 3 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці нанесено риску, на іншому плоскому боці нанесено напис TENOTEN KID.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Препарат проявляє заспокійливу, протитривожну (анксіолітичну) дію, не викликаючи небажаної гіпногенної та міорелаксантної дії. Покращує переносимість психоемоційних навантажень. Має стресопротекторну, ноотропну, антиамнестичну, протигіпоксичну, нейропротекторну, антиастенічну, антидепресивну дії.
В умовах інтоксикації, гіпоксії, при станах після гострого порушення мозкового кровообігу чинить нейропротекторну дію, обмежує зону ушкодження у центральній нервовій системі (ЦНС), поліпшує процеси навчання та пам'яті.
Інгібує процеси перекисного окиснення ліпідів.
Модифікує функціональну активність білка S-100, який поєднує синаптичні (інформаційні) та метаболічні процеси у мозку. Чинить ГАМК-міметичну та нейротрофічну дію, підвищує активність стреслімітуючих систем, сприяє відновленню процесів нейрональної пластичності.
Показання
Невротичні та неврозоподібні розлади, що супроводжуються підвищеною збудженістю, дратівливістю, тривогою, порушенням поведінки та уваги, вегетативними порушеннями.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 3 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Випадків взаємодії з іншими лікарськими засобами не виявлено.
Особливості застосування
Препарат застосовують у педіатричній практиці. Застосовують дітям віком від 3 років. До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам з уродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.
У зв'язку з наявністю у препараті активуючого компонента останній прийом слід здійснювати не пізніше ніж за 2 години до сну.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Безпека застосування препарату вагітним та жінкам у період лактації не вивчалась.
Препарат застосовують дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат застосовують дітям.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймають внутрішньо. Не застосовувати препарат разом з їжею.
Дозування та тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від характеру та перебігу захворювання.
Разова доза для дітей віком від 3 років — 1–2 таблетки. Таблетку тримати у роті (не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.
У разі необхідності таблетку можна розчиняти у невеликій кількості (1 столова ложка) кип'яченої води кімнатної температури.
Приймати по 1 таблетці 1–3 рази на добу, протягом 1–3 місяців. У разі необхідності курс лікування можна продовжити до 6 місяців або повторити через 1–2 місяці.
У разі відсутності стійкого покращення стану протягом 3–4 тижнів від початку лікування слід звернутися до лікаря.
Діти
Препарат застосовують дітям віком від 3 до 18 років.
Передозування
При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, обумовлені допоміжними речовинами, що входять до складу препарату.
Побічні реакції
Можливі реакції підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 таблеток у блістері. 2 блістери у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ЗАТ Сантоніка.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунаське м. сам., LT-46353, Литва.
Заявник
ТОВ "Матеріа Медика-Україна".
Місцезнаходження заявника
Україна, 03062, м. Київ, вул. Невська, буд. 20,
тел.: +380 (44) 400–90–78.