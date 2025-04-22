Тенотен дитячий (Tenoten children)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
276,80
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
336,10
Економія при броні: -10,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
322,70
Економія при броні: -52,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
296,40
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
260,27
Економія при броні: -15,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
323,00
Економія при броні: -52,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
281,96
Економія при броні: -17,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
322,70
Економія при броні: -52,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
268,56
Економія при броні: -23,46 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
290,60
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
258,02
Економія при броні: -12,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
261,51
Економія при броні: -16,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Тенотен дитячий таблетки №40
Матеріа Медика-Україна