Фармакодинаміка.

Левосин — комбінований препарат, чинить антимікробну, протизапальну (дегідратуючу), некролітичну та болезаспокійливу дію. Активний щодо грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, а також анаеробів. Водорозчинна основа мазі — поліетиленгліколь — посилює та пролонгує її антибактеріальну дію. Мазь легко проникає глибоко у тканини, не пошкоджуючи біологічних мембран, транспортуючи зв'язані з поліетиленгліколем хлорамфенікол та сульфадиметоксин. Мазь проявляє сильні дегідратуючі властивості, завдяки чому сприяє зменшенню перифокального набряку та очищенню рани від гнійно-некротичного вмісту. Лікарський засіб не чинить кумулятивної та місцевоподразнювальної дії.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.