Левосин (Levosin)
Левосин інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: хлорамфенікол, сульфадиметоксин, метилурацил, тримекаїн;
1 г мазі містить: хлорамфенікол — 10 мг, сульфадиметоксин — 40 мг, метилурацил — 40 мг, тримекаїн — 30 мг;
допоміжні речовини: поліетиленгліколь 400, поліетиленгліколь 1500.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого з жовтуватим відтінком кольору.
Фармакотерапевтична група
Антибіотики у комбінації з хіміотерапевтичними засобами. Код АТХ D06С.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Левосин — комбінований препарат, чинить антимікробну, протизапальну (дегідратуючу), некролітичну та болезаспокійливу дію. Активний щодо грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, а також анаеробів. Водорозчинна основа мазі — поліетиленгліколь — посилює та пролонгує її антибактеріальну дію. Мазь легко проникає глибоко у тканини, не пошкоджуючи біологічних мембран, транспортуючи зв'язані з поліетиленгліколем хлорамфенікол та сульфадиметоксин. Мазь проявляє сильні дегідратуючі властивості, завдяки чому сприяє зменшенню перифокального набряку та очищенню рани від гнійно-некротичного вмісту. Лікарський засіб не чинить кумулятивної та місцевоподразнювальної дії.
Фармакокінетика.
Не вивчалася.
Показання
Гнійні рани (у тому числі інфіковані змішаною мікрофлорою) у першій (гнійно-некротичній) фазі ранового процесу.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату, псоріаз, екзема, грибкові ураження шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Небажано одночасно застосовувати з препаратами, що пригнічують кровотворення: сульфаніламідами, цитостатиками, похідними піразоліну; з дифенілом, барбітуратами, етанолом.
Одночасне застосування лікарського засобу зі строфантином, еритроміцином, олеандоміцином, ністатином та леворином підвищує антибактеріальну активність мазі, а з солями бензилпеніциліну - знижує. З пентоксилом - посилює його токсичний ефект.
Особливості застосування
Застосування препарату може призвести до сенсибілізації шкіри, що супроводжується розвитком реакції підвищеної чутливості при подальшому застосуванні цього препарату зовнішньо або у вигляді лікарських форм системної дії. При наявності гнійних або некротичних мас антибактеріальна дія препарату зберігається. При тривалому (довше 1 місяця) застосуванні препарату необхідно здійснювати контроль стану периферичної крові. Не допускати потрапляння мазі в очі, на слизові оболонки.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Клінічний досвід застосування у період вагітності або годування груддю обмежений, тому застосування мазі можливе, якщо очікувана користь для матері, на думку лікаря, переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати місцево. Маззю покрити стерильні серветки, якими пухко наповнити рану після її стандартної обробки (механічне видалення некротичних тканин, промивання розчином перекису водню). Можливе введення препарату у гнійні порожнини через катетер (дренажну трубку) за допомогою шприца. У цих випадках препарат спочатку підігріти до 35–36 оС. Перев'язки робити кожного дня до повного очищення рани.
Діти
Даних щодо безпеки застосування препарату дітям немає. Препарат не застосовувати дітям.
Передозування
Зовнішнє застосування препарату у рекомендованих дозах не спричиняє передозування. При тривалому та частому застосуванні мазі можлива поява та посилення описаних побічних реакцій. При появі побічних реакцій слід припинити застосування мазі та звернутися до лікаря. Подальше лікування симптоматичне.
Побічні реакції
При застосуванні препарату можливий розвиток алергічних реакцій, у тому числі шкірних висипів, свербежу, дерматиту, печіння, гіперемії, ангіоневротичного набряку, кропив'янки. У цьому разі застосування мазі слід припинити та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 40 г у тубах.
По 1 тубі у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.