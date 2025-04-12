Апіпрост (Apiprost)
Апіпрост інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: фенольний гідрофобний препарат прополісу, пилок квітковий;
1 капсула містить фенольного гідрофобного препарату прополісу у перерахуванні на 100% вміст суми фенольних сполук 60 мг, пилку квіткового 100 мг;
допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний; целюлоза мікрокристалічна; оболонка капсули містить еритрозин (Е 127), титану діоксид (Е 171), хіноліновий жовтий (Е 104), індигокармін (Е 132), желатин.
Лікарська форма
Капсули.
Основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули з жовтим непрозорим корпусом і зеленою непрозорою кришкою. Вміст капсули — суміш порошку жовто-коричневого кольору зі специфічним запахом з темними та світлими включеннями. Допускається наявність агломератів часток.
Фармакотерапевтична група
Препарати, що застосовуються в урології. Інші препарати, включаючи комбінації.
Код АТХ G04В Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комплексний препарат на основі продуктів бджільництва, що містить фенольний гідрофобний препарат прополісу (ФГПП) і пилок квітковий. До складу ФГПП входять флавоноїди (апігенін, лютеолін, робіданол), флавоноли (кверцетин, кемпферол), оксикумарини, фенолокарбонові кислоти. Пилок квітковий містить білки і вільні амінокислоти, нуклеїнові кислоти, ліпідні компоненти (тригліцериди, фосфоліпіди, ненасичені жирні кислоти), фітостерини, вітаміни (β-каротин, Е, С, В1, В2, РР), макро- і мікроелементи (калій, кальцій, магній, залізо, цинк, мідь, кобальт, фосфор, марганець, сірка, срібло, нікель, натрій, хлор), фенольні сполуки (катехіни, флавоноїди, антоціани, лейкоантоціани, аурони, халкони і фенолокислоти), фітогормони (брасини), вуглеводи (переважно фруктоза і глюкоза), ферменти. Склад препарату обумовлює широкий спектр його фармакологічних властивостей: протизапальну, антиоксидантну, мембранопротекторну, знеболювальну, репаративну активність і коригувальний вплив на рівень андрогенів. Фармакологічні ефекти ФГПП і пилку квіткового забезпечують вплив на основні ланки патогенезу простатиту: сприяють регенерації клітин передміхурової залози, послаблюють больові відчуття та усувають запалення.
Препарат не чинить токсичної дії на сперматогенез. Не впливає на клітинну і гуморальну ланки імунітету, не виявляє місцевоподразнювальної, мутагенної, кумулятивної, ульцерогенної дії. Препарат не впливає на секреторну активність залоз шлунка і не чинить токсичної дії на функції життєво важливих органів і систем організму при тривалому застосуванні.
Показання
У складі комплексної терапії гострого і хронічного бактеріального простатиту, хронічного небактеріального простатиту/синдрому хронічного тазового болю (запального і незапального), безсимптомного запального простатиту.
Профілактика гострого і рецидивів хронічного простатиту.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату/продуктів бджільництва.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
У разі необхідності сумісного застосування препарату з іншими лікарськими засобами, до складу яких входять важкі метали (наприклад антацидні засоби), спроможні утворювати з ним комплекси, приймати препарати треба з інтервалом не менше 30 хвилин для запобігання взаємодії.
Особливості застосування
Перед початком лікування препаратом необхідна консультація лікаря для виключення наявності злоякісного новоутворення у простаті.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовувати жінкам.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймати за 30 хвилин до їди.
При гострому бактеріальному простатиті приймати по 2 капсули 3 рази на добу протягом 1 місяця. У разі необхідності курс лікування можна подовжити.
При хронічному бактеріальному простатиті, хронічному небактеріальному простатиті, синдромі хронічного тазового болю (запальному і незапальному), безсимптомному запальному простатиті приймати по 2 капсули 3 рази на добу протягом 2 місяців. У разі необхідності через 2 тижні перерви курс лікування можна повторити.
Для профілактики рецидивів гострого і хронічного простатиту приймати по 1 капсулі 3 рази на добу протягом 3–4 тижнів 3–4 рази на рік.
Діти
Не застосовувати дітям.
Передозування
Значне збільшення дози при тривалому застосуванні може спричинити алергічну реакцію і нудоту.
Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
Можливі нудота, алергічні реакції.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 oС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Капсули № 10×3, № 10×6 у блістерах у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.