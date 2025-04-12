Фармакодинаміка.

Комплексний препарат на основі продуктів бджільництва, що містить фенольний гідрофобний препарат прополісу (ФГПП) і пилок квітковий. До складу ФГПП входять флавоноїди (апігенін, лютеолін, робіданол), флавоноли (кверцетин, кемпферол), оксикумарини, фенолокарбонові кислоти. Пилок квітковий містить білки і вільні амінокислоти, нуклеїнові кислоти, ліпідні компоненти (тригліцериди, фосфоліпіди, ненасичені жирні кислоти), фітостерини, вітаміни (β-каротин, Е, С, В 1 , В 2 , РР), макро- і мікроелементи (калій, кальцій, магній, залізо, цинк, мідь, кобальт, фосфор, марганець, сірка, срібло, нікель, натрій, хлор), фенольні сполуки (катехіни, флавоноїди, антоціани, лейкоантоціани, аурони, халкони і фенолокислоти), фітогормони (брасини), вуглеводи (переважно фруктоза і глюкоза), ферменти. Склад препарату обумовлює широкий спектр його фармакологічних властивостей: протизапальну, антиоксидантну, мембранопротекторну, знеболювальну, репаративну активність і коригувальний вплив на рівень андрогенів. Фармакологічні ефекти ФГПП і пилку квіткового забезпечують вплив на основні ланки патогенезу простатиту: сприяють регенерації клітин передміхурової залози, послаблюють больові відчуття та усувають запалення.

Препарат не чинить токсичної дії на сперматогенез. Не впливає на клітинну і гуморальну ланки імунітету, не виявляє місцевоподразнювальної, мутагенної, кумулятивної, ульцерогенної дії. Препарат не впливає на секреторну активність залоз шлунка і не чинить токсичної дії на функції життєво важливих органів і систем організму при тривалому застосуванні.