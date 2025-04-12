Фармакодинаміка. Засіб, що впливає на згортання крові і функцію тромбоцитів. Антикоагулянт непрямої дії.

Механізм дії обумовлений конкурентним антагонізмом з вітаміном К. Феніндіон блокує К-вітамінредуктазу, порушує утворення у печінці активної форми вітаміну К, необхідної для синтезу протромбіну та інших факторів згортання крові (VII, IX і X). Викликає гіпопротромбінемію.

Знижує толерантність плазми до гепарину, вміст ліпідів у крові і покращує проникність судин.

Гіпокоагулянтний ефект (зниження концентрації факторів згортання крові) розвивається поступово (за рахунок дії раніше синтезованих факторівзгортання крові), виявляється через 8–10 годин і досягає максимуму через 24–36 годин після прийому. Тривалість дії — 1–4 дні після відміни препарату.

Фармакокінетика. Після прийому внутрішньо швидко і майже повністю всмоктується. Зв'язок з білками не міцний. Проходить через гістогематичні бар'єри (у т. ч. плацентарний), накопичується у тканинах. Метаболізується у печінці за участю цитохрому Р450. Виводиться нирками у незміненому стані і у вигляді метаболітів. Може кумулюватиcя.