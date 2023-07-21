ФЕНІНДІОН (PHENINDIONUM) Діюча речовина
антикоагулянтна; механізм дії обумовлений конкурентним антагонізмом з вітаміном К; блокує К-вітамінредуктазу, порушує утворення у печінці активної форми вітаміну К, необхідної для синтезу протромбіну та інших факторів згортання крові (VII, IX і X); викликає гіпопротромбінемію; знижує толерантність плазми до гепарину, вміст ліпідів у крові і покращує проникність судин; гіпокоагулянтний ефект розвивається поступово, виявляється через 8-10 год. і досягає максимуму через 24-36 год. після прийому; тривалість дії - 1-4 дні після відміни.
профілактика і лікування тромбозів (особливо глибоких вен нижніх кінцівок), тромбоемболічних ускладнень (тромбоемболія легеневої артерії, емболічні інсульти, ІМ) і тромбоутворення у післяопераційному періоді, у пацієнтів з механічними протезами клапанів серця.
дорослим і дітям (старше 14 років) p/os після їди; дорослим - у перший день лікування в добовій дозі 120 - 180 мг за 3-4 прийоми, у другий день - у добовій дозі 90 - 150 мг, потім - по 30 - 60 мг в 1-2 прийоми, залежно від рівня протромбіну в крові; дітям старше 14 років (маса тіла не менше 45 кг) - у перший і другий дні лікування в добовій дозі 90 - 150 мг за 3 - 4 прийоми, потім - по 30 - 60 мг в 1-2 прийоми, залежно від рівня протромбіну в крові; разова доза, частота і тривалість застосування встановлюються індивідуально лікарем залежно від значення протромбінового індексу крові, який підтримують на рівні 40 - 60%; при рівні протромбіну <40 - 50% негайно відмінити; для профілактики тромбоемболічних ускладнень по 30 мг 1-2 р/добу; вищі дози для дорослих: разова - 50 мг, МДД - 200 мг.
гіперчутливість до компонентів препарату, гемофілія; загроза переривання вагітності; великі післяопераційні рани; кровотечі з органів травлення, дихання, сечостатевої системи; нещодавно перенесені хірургічні втручання або травми головного/спинного мозку, очей; нещодавно проведені люмбальна анестезія, біопсія печінки або нирок; тяжка ПН або НН; геморагічні діатези; гіпокоагуляція (початковий рівень протромбіну <70%); ерозивно-виразкові ураження ШКТ; тяжка АГ; пацієнти, які не співпрацюють з лікарем.
мікро- і макрогематурія, кровотеча із порожнини рота і носоглотки, шлунково-кишкові кровотечі, крововилив у м’язи; пригнічення кістково-мозкового кровотворення; нудота, блювання, діарея, біль у горлі, розлади смаку, стоматит, токсичний гепатит, жовтяниця, виразковий коліт, паралітичний ілеус зі здуттям живота; міокардит; АР - шкірне висипання (еритематозне, макулярне, папульозне), ексфоліативний дерматит, еозинофілія, гіпертермія, масивний набряк, некроз шкіри, альбумінурія; порушення ф- ції нирок, забарвлення сечі в рожевий колір; головний біль, забарвлення долонь у оранжевий колір.