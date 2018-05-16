Тільки для зовнішнього застосування!

Не втирати у ніздрі, уникати потрапляння в очі, на слизову оболонку носа та ротової порожнини (при потраплянні слід промити великою кількістю води). Не наносити на ушкоджені ділянки шкіри!

При збереженні, погіршенні або появі нових симптомів слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.