Доктор Мом® мазь (Doktor Mom® cold rub) (273031) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Доктор Мом ® мазь інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діючі речовини: 1 г мазі містить ментолу (левоментолу) 30,5 мг, камфори 52,5 мг, тимолу 1 мг, олії скипидарної 0,056 мл, олії евкаліптової 0,015 мл, олії мускатної 0,005 мл;
допоміжні речовини: парафін білий м’який.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: напівпрозора мазь від білого до майже білого кольору з характерним запахом ментолу та камфори.
Фармакотерапевтична група
Інші препарати для застосування при кашлі та застудних захворюваннях.
Код АТХ R05Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
При зовнішньому застосуванні препарат чинить подразнювальну, відволікаючу, протизапальну та антисептичну дії.
обумовлені компонентами, які входять до його складу:
ментол — розширює кровоносні судини, викликає відчуття холоду, що супроводжується знеболювальним ефектом;
камфора — спричиняє подразнювальну та знеболювальну дії;
тимол — антисептичний засіб з протибактеріальною та протигрибковою діями;
олії скипидарна та евкаліптова — чинять подразнювальну дію при місцевому нанесенні;
олія мускатна — пригнічує синтез простагландинів.
Фармакокінетика.
Препарат не чинить системної дії.
Показання
У складі комплексної терапії гострих респіраторних захворювань, які супроводжуються нежитем, відчуттям закладеності носа, кашлем.
Симптоматична терапія м’язового болю, болю у спині, головного болю.
Протипоказання
Гіперчутливість/алергічні реакції на діючі речовини або допоміжну речовину препарату.
Підвищена чутливість до компонентів препарату; бронхіальна астма, коклюш, псевдокруп, схильність до судом; дитячий вік до 3 років; подразнення або порушення цілісності шкіри, у тому числі при опіках, екземі, дерматиті, гнійничкових захворюваннях шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Повідомлення про можливу взаємодію комбінації камфори, евкаліптової олії, ментолу, мускатної олії, тимолу та скипидарної олії з іншими лікарськими засобами відсутні.
Особливості застосування
Тільки для зовнішнього застосування!
Не втирати у ніздрі, уникати потрапляння в очі, на слизову оболонку носа та ротової порожнини (при потраплянні слід промити великою кількістю води). Не наносити на ушкоджені ділянки шкіри!
При збереженні, погіршенні або появі нових симптомів слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Через відсутність досвіду застосування препарату ДОКТОР МОМ® мазь у період вагітності або годування груддю призначати препарат цій категорії пацієнтів не рекомендується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У разі виникнення побічних реакцій з боку нервової системи (запаморочення, збудження, судоми) слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям віком від 3 років ДОКТОР МОМ® мазь призначати до 3 разів на добу.
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
При нежиті або закладеності носа невелику кількість мазі з обережністю, не втираючи, наносити на шкіру крилець носа (див. рис.1);
при кашлі, пов’язаному із застудою, мазь наносити тонким шаром на шкіру грудної клітки (у ділянці грудини) і злегка втирати (див. рис. 2);
при головному болі мазь наносити на шкіру скроневих ділянок (див. рис. 3);
при болю у м’язах, спині мазь наносити на ділянки, що болять, злегка втирати і прикривати ці ділянки теплою пов’язкою (див. рис. 4).
Діти
Ефективність і безпека застосування препарату дітям віком до 3 років досліджені недостатньо. Дітям віком від 3 років застосовувати з обережністю, за рекомендацією та під наглядом лікаря.
Передозування
Можливе посилення побічних реакцій, відчуття сильного тепла та печіння. При випадковому потраплянні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання.
Лікування: змити нанесений препарат водою з милом, промивання шлунка, симптоматична терапія.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, кропив’янку, свербіж, подразнення шкіри та слизових оболонок, почервоніння, дерматит, включаючи контактний дерматит, особливо у дітей.
З боку імунної системи: гіперчутливість (алергічні реакції), анафілактичний шок.
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, збудження, можливе виникнення судом, спричинених камфорою.
З боку дихальної системи: при застосуванні препарату можливе збільшення імовірності та частоти виникнення спазму бронхів, особливо у дітей.
З боку шкіри та підшкірних тканин: алергічний дерматит.
При появі таких реакцій лікування негайно слід припинити.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей місці. Після застосування слід щільно закривати баночку кришкою.
Упаковка
По 20 г у пластиковій баночці. По 1 баночці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
«Юнік Фармасьютикал Лабораторіз» (відділення фірми «Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд.»).
Unique Pharmaceutical Laboratories (a division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.).
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Ділянка № 304–308, Джі. Ай. Ді. Сі. Індастріал Еріа, місто Панолі — 394 116, округ Бхарух, Індія.
Plot No. 304–308, G. I. D. C. Industrial Area, City: Panoli — 394 116, Dist: Bharuch, India.
Заявник
ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна».
Місцезнаходження заявника
01010, м. Київ, вул. Острозьких Князів, 32/2, Україна.
+38 (044) 498 0888
+38 (044) 498 7392