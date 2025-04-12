Тусавіт (Tussavit®)
Тусавіт інструкція із застосування
Лікарська форма
Сироп.
Прозора темно-коричневого кольору рідина з солодким приємним смаком.
Фармакотерапевтична група
Експекторант, комбінації. Код АТС6 R05СА10.
Рідким екстрактам чебрецю (листки чебрецю звичайного) та подорожника (листки подорожника ланцетолистого) притаманна муколітична, відхаркувальна та спазмолітична дії на дихальні шляхи, а також дезінфікуюча дія на слизову оболонку ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів.
Чебрець має антибактеріальну, антисептичну, спазмолітичну, протикашльову дію з виразною секретолітичною активністю. Рідкий екстракт чебрецю розріджує липкий слиз і у такий спосіб полегшує процес відкашлювання.
Подорожнику притаманні протизапальна, антисептична та імуностимулююча дії. Рідкий екстракт подорожника пом'якшує кашель при катаральних явищах верхніх дихальних шляхів.
Таким чином, ТУСАВІТ заспокоює (пом'якшує) гострий кашель, полегшує відходження бронхіального слизу та полегшує дихання, в такий спосіб покращує загальне самопочуття.
Протипоказання
Гіперчутливість до діючих речовин, у т.ч. до рослин родини губоцвітних чи інших інгредієнтів препарату; гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, включаючи рефлюкс-езофагіт, гастрит з підвищеною кислотністю, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, тяжкі захворювання печінки та нирок.
Спосіб застосування та дози
|Дорослі та діти віком від 12 років
|5–10 мл (1–2 чайні ложки)
|6 разів на добу
|Діти від 4 до 12 років
|5 мл (1 чайна ложка)
|3–5 разів на добу
|Діти від 2 до 4 років
|5 мл (1 чайна ложка)
|2–3 рази на добу
Тусавіт сироп слід приймати у проміжках між вживанням їжі. Тусавіт можна приймати нерозведеним або розведеним (наприклад з чаєм або водою).
Якщо симптоми захворювання погіршуються або не зникають протягом 5 днів, рекомендується проконсультуватися з лікарем. У такому випадку термін лікування визначає лікар індивідуально залежно від характеру та перебігу захворювання.
Передозування
Не описане. Можливе посилення побічних ефектів.
Може розвинутися локальне подразнення слизової оболонки та шлунково-кишкові розлади. Через вміст алкоголю можлива алкогольна інтоксикація, особливо у дітей.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не застосовувати одночасно з протикашльовими препаратами та лікарськими засобами, що зменшують виділення мокротиння.
Термін придатності
3 роки.
Після першого відкриття: 6 місяців.
Умови зберігання
Зберігати пляшку щільно закритою у картонній коробці для захисту від світла.
Упаковка
125 г (100 мл) скляна або пластикова пляшка з мірною чашечкою, з кришечкою, що закручується, упакована в індивідуальну картонну коробку;
250 г (200 мл) скляна або пластикова пляшка з мірною чашечкою, з кришечкою, що закручується, упакована в індивідуальну картонну коробку.
Категорія відпуску
Без рецепта.