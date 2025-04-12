Експекторант, комбінації. Код АТС6 R05СА10.

Рідким екстрактам чебрецю (листки чебрецю звичайного) та подорожника (листки подорожника ланцетолистого) притаманна муколітична, відхаркувальна та спазмолітична дії на дихальні шляхи, а також дезінфікуюча дія на слизову оболонку ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів.

Чебрець має антибактеріальну, антисептичну, спазмолітичну, протикашльову дію з виразною секретолітичною активністю. Рідкий екстракт чебрецю розріджує липкий слиз і у такий спосіб полегшує процес відкашлювання.

Подорожнику притаманні протизапальна, антисептична та імуностимулююча дії. Рідкий екстракт подорожника пом'якшує кашель при катаральних явищах верхніх дихальних шляхів.

Таким чином, ТУСАВІТ заспокоює (пом'якшує) гострий кашель, полегшує відходження бронхіального слизу та полегшує дихання, в такий спосіб покращує загальне самопочуття.