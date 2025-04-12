Фармакодинаміка.

Засіб для регуляції метаболічних процесів у кришталику, що має антирадикальні і детоксикаційні властивості.

У кришталику ока з глутамінової кислоти, гліцину і цистеїну за участю аденозинтрифосфату (АТФ) синтезується трипептид глутатіон, який є центральною ланкою у ферментативній системі антиоксидантного захисту білків і знешкодження токсичних метаболітів. Фосфорильована форма піридоксину гідрохлориду (піридоксальфосфат) забезпечує транспортування вказаних амінокислот у кришталик крізь капсулу. Аскорбінова кислота виконує роль регулятора окисно-відновних процесів у кришталику, бере участь у відновленні дисульфідних зв'язків.

Препарат знижує інтенсивність вільнорадикальних процесів у кришталику, завдяки чому зменшується утворення зшивок і полімеризація його білків, що проявляється в уповільненні або призупиненні помутніння кришталика.

Фармакокінетика.

Не досліджена.