Бромгексин.

Бромгексин слід з обережністю застосовувати ослабленим пацієнтам, хворим на астму.

При порушенні бронхіальної моторики, що супроводжується утворенням великої кількості бронхіального секрету (злоякісний синдром війок), бромгексин слід застосовувати з особливою обережністю через можливий застій секрету.

Оскільки бромгексин руйнує слизовий бар’єр шлунково-кишкового тракту, препарат слід застосовувати з обережністю пацієнтам із виразковою хворобою в анамнезі.

При порушенні функції нирок слід враховувати можливість накопичення у печінці метаболітів бромгексину, що входить до складу препарату. При тривалому застосуванні препарату рекомендується час від часу контролювати функцію печінки.

При застосуванні муколітичних засобів, таких як бромгексин повідомлялося про дуже рідкісні випадки тяжких шкірних реакцій (наприклад, синдром Стівенса — Джонсона, синдром Лайєлла). Більшість із них може бути пов’язана із тяжкістю захворювання або супутнім прийомом інших лікарських засобів. При появі будь-яких симптомів та ознак ураження шкіри або слизових оболонок необхідно припинити прийом препарату та негайно звернутися до лікаря.

Сальбутамол.

При прийомі симпатоміметиків, включаючи сальбутамол, можуть розвиватися серцево-судинні небажані ефекти. Окремі повідомлення у післяреєстраційний період та дані з публікацій свідчать про рідкісні випадки ішемії міокарда, пов’язаної із сальбутамолом. Якщо під час прийому препарату у пацієнтів із серцевими захворюваннями (наприклад з ішемічною хворобою серця, аритмією або тяжкою серцевою недостатністю) виникає біль у грудях або інші симптоми загострення серцевого захворювання, слід припинити прийом препарату та звернутись до лікаря. Слід ретельно оцінити такі симптоми, як задишка та біль у грудях, що можуть бути ознаками як захворювань дихальних шляхів, так і серцевих захворювань.

У деяких пацієнтів, як і після застосування будь-яких інших агоністів β-адренорецепторів, можуть спостерігатися клінічно виражені зміни систолічного і діастолічного артеріального тиску. Відомо, що стимулятори β-адренорецепторів можуть спричиняти зміни на ЕКГ, такі як згладжування зубця Т, подовження інтервалу QT, депресія сегмента ST. Тому сальбутамол необхідно застосовувати з обережністю пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної системи, особливо при артеріальній гіпертензії.

Необхідність підвищення дози сальбутамолу свідчить про погіршення контролю над астмою і вимагає перегляду терапії, у разі необхідності — призначення кортикостероїдів.

Препарат не можна застосовувати хворим з гіпертрофічною кардіоміопатією.

Результатом лікування бета-2-агоністами може бути тяжка гіпокаліємія. Головним чином це спостерігається при застосуванні парентеральних або інгаляційних форм. Особливу увагу приділяють хворим на гостру тяжку бронхіальну астму, оскільки гіпокаліємія може потенціюватися супутнім застосуванням дериватів ксантинів, стероїдів, діуретиків і гіпоксією. У цій ситуації рекомендується контролювати рівень калію в сироватці крові.

Як і інші агоністи бета-адренорецепторів, сальбутамол може призводити до оборотних метаболічних змін, наприклад до підвищення рівня цукру в крові. Повідомлялося про розвиток кетоацидозу у пацієнтів з цукровим діабетом, які не могли компенсувати підвищений рівень глюкози в крові. Одночасне застосування кортикостероїдів може посилити цей ефект.

Фенілефрин

Слід дотримуватись особливої обережності під час застосування препарату пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями в анамнезі, такими як ішемічна хвороба серця, аритмії, оклюзійні захворювання судин, включаючи артеріосклероз, гіпертонію, аневризми судин. У пацієнтів зі стенокардією може посилюватися ангінозний біль.

Фенілефрин може затримувати сечовипускання, особливо у хворих з порушеною функцією простати.

Препарат застосовувати з обережністю пацієнтам із цукровим діабетом.

Одночасне застосування разом з інгібіторами МАО протипоказане. Застосування препарату у великих дозах може зменшити швидкість психомоторних реакцій. Ця дія посилюється при одночасному вживанні алкоголю, прийомі транквілізаторів (хлозепід, сибазон). З обережністю слід застосовувати для лікування хворих, які отримують великі дози інших симпатоміметиків.

Амінофіліни можуть спричиняти порушення функцій центральної нервової системи та, як наслідок, призводити до появи судом. Фенілефрин, який є складовою препарату, може проявляти судинозвужувальний ефект, спричиняти серцево-судинну недостатність з проявами артеріальної гіпотензії. У зв’язку з цим препарат потрібно застосовувати з обережністю пацієнтам віком від 70 років та пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями.

Під час лікування препаратом не слід застосовувати седативні/снодійні лікарські засоби (особливо барбітурати), що підвищують седативну дію антигістамінних препаратів (хлорфеніраміну малеат). З обережністю застосовувати пацієнтам із захворюваннями печінки та нирок.

Під час приймання препарату забороняється вживати алкоголь!

Допоміжні речовини

Лікарський засіб містить цукрозу, розчин глюкози, розчин сорбіту (Е 420). Якщо у вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж приймати цей препарат.

Барвник Понсо 4R (Е 124), натрію метилпарабен (E 219) та натрію пропілпарабен (Е 217), що входять до складу лікарського засобу, можуть спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).