При хронічному перебігу хвороби початкова доза для дорослих та дітей віком від 12 років становить 1 таблетку 1−3 рази на добу. Тривалість терапії визначається індивідуально лікарем, але повинна бути не менше 4−6 тижнів. У гострих випадках приймати по 1 таблетці щопівгодини або щогодини, але не більше 12 разів на добу. Можливість застосування лікарського засобу більше одного тижня визначається після консультації лікаря. При послабленні проявів хвороби дозу зменшити до 1 таблетки 3 рази на добу та приймати протягом 2−3 місяців.

Далі переходити на підтримуючу дозу - 1−2 таблетки 1 раз на день або через день протягом тривалого часу. Таблетки тримати у роті до повного розчинення за 30 хв до або через 30 хв після їди.

Якщо симптоми зберігаються під час застосування лікарського засобу, зверніться за консультацією до лікаря.