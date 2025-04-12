Хомвіо®-Нервін (Homvio®-Nervin)
Хомвіо ® -Нервін інструкція із застосування
Склад
діючі речовини:
1 таблетка містить:
Sepia D4 (сепія D4) 64 мг,
Ambra D2 (амбра D2) 64 мг,
Hyoscyamus D3 (гіосціамус D3) 32 мг,
Ignatia D3 (ігнація D3) 32 мг;
допоміжні речовини: лактоза моногідрат, магнію стеарат, крохмаль кукурудзяний.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: біла, з дрібними, поодинокими вкрапленнями коричневого або темного кольору двоопукла таблетка, солодкувата на смак.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Лікарській засіб для лікування функціональних нервових і психічних розладів. Біологічно активні речовини препарату діють як транквілізатор та антидепресант, впливають на центральну і периферичну нервову систему.
Фармакокінетика. Не вивчалась.
Показання
- Неврози, нервове збудження: тремтіння у тілі, страх, запаморочення;
- безсоння через розумове та фізичне перевантаження;
- депресивні стани легкого ступеня тяжкості;
- психосоматичні розлади;
- нейроциркуляторна дистонія, мігрень;
- старечий тремор, невпевнена хода, забудькуватість, паркінсонізм;
- невротичні, психотичні та вегетативні розлади при вікових змінах гормонального фону (клімакс у жінок та чоловіків, період статевого дозрівання у підлітків);
- свербіж шкіри та статевих органів;
- артеріальна гіпертензія, хронічна ішемічна хвороба серця (у складі комбінованої терапії).
Протипоказання
Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості до будь-якого з його компонентів. Діти віком до 12 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами невідомі. Куріння, вживання алкоголю і тонізуючих напоїв (чай, кава) можуть послаблювати дію гомеопатичних засобів. При одночасному застосуванні інших лікарських засобів необхідно повідомити про це лікаря.
Особливості застосування
Після прийому першої дози лікарського засобу можливе короткочасне посилення основних симптомів (гомеопатичний ефект першої дози). У такому випадку необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря. Перші ознаки поліпшення стану з'являються через 1 тиждень від початку лікування.
Препарат містить лактозу. Не застосовувати пацієнтам зі спадковою непереносимістю галактози, при дефіциті лактази Лаппа або порушенні мальабсорбції глюкози-галактози.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю застосовувати після консультації лікаря у випадку, якщо користь від застосування препарату переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У рекомендованих дозах не впливає на швидкість психомоторних реакцій при керуванні автотранспортом або роботі з механізмами.
Спосіб застосування та дози
При хронічному перебігу хвороби початкова доза для дорослих та дітей віком від 12 років становить 1 таблетку 1−3 рази на добу. Тривалість терапії визначається індивідуально лікарем, але повинна бути не менше 4−6 тижнів. У гострих випадках приймати по 1 таблетці щопівгодини або щогодини, але не більше 12 разів на добу. Можливість застосування лікарського засобу більше одного тижня визначається після консультації лікаря. При послабленні проявів хвороби дозу зменшити до 1 таблетки 3 рази на добу та приймати протягом 2−3 місяців.
Далі переходити на підтримуючу дозу - 1−2 таблетки 1 раз на день або через день протягом тривалого часу. Таблетки тримати у роті до повного розчинення за 30 хв до або через 30 хв після їди.
Якщо симптоми зберігаються під час застосування лікарського засобу, зверніться за консультацією до лікаря.
Діти
Застосовують дітям віком від 12 років.
Передозування
При застосуванні великої кількості препарату (більше 12 таблеток на добу) можливі біль у животі, блювання, діарея.
Побічні реакції
Можливі реакції підвищеної чутливості до будь-якого з компонентів препарату.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С .
Упаковка
По 25 таблеток у блістері; 2 блістери в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Мауерманн — Арцнайміттель КГ, Німеччина (Mauermann — Arzneimittel KG, Germany).
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Хенріх-Кнотте-Штрассе 2, 82343 Пьокінг, Німеччина (Heinrich-Knote-Strasse 2, 82343 Pocking, Germany).
Заявник
Хомвіора Арцнайміттель Др. Хагедорн ГмбХ і Ко., Німеччина (Homviora Arzneimittel Dr. Hagedorn GmbH & Co., Germany).
Місцезнаходження заявника
Арабелаштрассе, 5, Д-81925, Мюнхен, Німеччина (Arabellastrasse 5, D-81925, Munchen, Germany).