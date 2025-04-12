Піперазину Адипінат-Дарниця (Piperazini Adipinatum-Darnitsa)
Піперазину Адипінат-Дарниця інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: рiperazinе аdipinate;
1 таблетка містить піперазину адипінату 200 мг;
допоміжні речовини: повідон, метилцелюлоза, целюлоза мікрокристалічна, кроскармелоза натрію, кальцію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою та рискою, допускається мармуровість.
Фармакотерапевтична група
Антигельмінтні засоби. Код АТХ Р02С В01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Піперазин і його солі чинять протигельмінтну дію на різні види нематод, особливо на аскарид та гостриць. Діють як на статевозрілих, так і на нестатевозрілих гельмінтів обох статей, спричиняючи параліч м'язів нематод, які надалі виводяться перистальтичними рухами кишечнику. Ступінь дегельмінтизації при застосуванні лікарського засобу становить 90–95%, а при повторному застосуванні досягає 100%. Оскільки лікарський засіб не вбиває аскарид у просвіті кишечнику, а тільки паралізує їхню мускулатуру, завдяки якій вони втримувалися в кишечнику, відсутня небезпека всмоктування біологічних токсичних продуктів їхнього розпаду.
Фармакокінетика.
Піперазину адипінат швидко всмоктується з травного тракту, виводиться переважно нирками. Повна елімінація прийнятої одноразово дози відбувається протягом 24 годин.
Показання
Аскаридоз, ентеробіоз.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до діючої речовини або до інших компонентів лікарського засобу, органічні захворювання центральної нервової системи, епілепсія, нефрит, хронічна печінкова недостатність, хронічна ниркова недостатність.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні лікарського засобу з іншими препаратами можливе:
з аміназином, фенотіазинами (хлорпромазин) — посилення екстрапірамідних розладів;
з пірантелом — виявлення антагонізму дії на гельмінтів.
Особливості застосування
Лікування можна проводити в амбулаторних умовах.
Лікування лікарським засобом не потребує спеціальної дієти або підготовки хворих. Проносне призначати тільки при схильності до запорів.
Під час лікування ентеробіозу необхідно дотримуватися суворого гігієнічного режиму.
Ослабленим пацієнтам та хворим з анемією лікарський засіб застосовувати з обережністю.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб не застосовувати у період вагітності. При необхідності застосування годування груддю слід припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Необхідна обережність при роботі з транспортними засобами або механізмами через можливе виникнення запаморочення.
Спосіб застосування та дози
Аскаридоз: лікарський засіб застосовувати внутрішньо 2 рази на добу за 1 годину або через 0,5–1 годину після їди протягом 2 днів підряд. Разова доза становить: для дітей 4–5 років — 500 мг, 6–8 років — 750 мг (застосовувати лікарський засіб у відповідному дозуванні), 9–12 років — 1 г, 13–15 років — 1,5 г, дорослим та дітям віком від 15 років — 1,5–2 г.
Ентеробіоз: лікарський засіб призначати у таких же дозах, що й при аскаридозі. Курс лікування становить 5 днів. Проводити 1–3 цикли терапії з семиденними інтервалами. Для видалення гостриць із прямої кишки між курсами лікування на ніч ставити клізму з додаванням на 1 склянку 1/2 чайної ложки натрію гідрокарбонату (питна сода). Об'єм клізми для дітей — 1–3 склянки, для дорослих — 4–5 склянок.
Діти
Лікарський засіб не застосовувати дітям віком до 4 років.
Передозування
Симптоми: нудота, блювання, тремор, м'язова слабкість, порушення координації рухів, спастичний біль у животі. У хворих із порушенням видільної функції нирок можуть виникнути нейротоксичні явища.
Лікування: промивання шлунка, застосування активованого вугілля або інших ентеросорбентів, призначення сольових проносних. При необхідності проводити оксигено- і трансфузійну терапію з водним навантаженням і подальшим призначенням салуретиків. При виникненні симптомів з боку нервової системи вводити тіаміну гідрохлорид.
Побічні реакції
З боку органів зору: погіршення зору (у т.ч. затуманення зору).
З боку органів слуху та вестибулярного апарату: порушення координації рухів.
З боку респіраторної системи, органів грудної клітки, середостіння: бронхоспазм.
З боку шлунково-кишкового тракту: біль у животі спастичного характеру, нудота, блювання, діарея.
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, сонливість, атаксія, м'язова слабкість, тремор, ейфорія, галюцинації, ністагм, парестезії, хорея, арефлексія, судоми.
З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання (у т. ч. кропив'янка, мультиформна еритема, пурпура), свербіж, синдром Стівенса-Джонсона та інші алергічні реакції.
З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: артралгія.
Загальні розлади та реакції у місці введення: гарячка.
Ризик розвитку побічних реакцій (особливо нейротоксичних ускладнень) вищий у пацієнтів із нирковою недостатністю.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспiльська, 13.