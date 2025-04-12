Аскаридоз: лікарський засіб застосовувати внутрішньо 2 рази на добу за 1 годину або через 0,5–1 годину після їди протягом 2 днів підряд. Разова доза становить: для дітей 4–5 років — 500 мг, 6–8 років — 750 мг (застосовувати лікарський засіб у відповідному дозуванні), 9–12 років — 1 г, 13–15 років — 1,5 г, дорослим та дітям віком від 15 років — 1,5–2 г.

Ентеробіоз: лікарський засіб призначати у таких же дозах, що й при аскаридозі. Курс лікування становить 5 днів. Проводити 1–3 цикли терапії з семиденними інтервалами. Для видалення гостриць із прямої кишки між курсами лікування на ніч ставити клізму з додаванням на 1 склянку 1/ 2 чайної ложки натрію гідрокарбонату (питна сода). Об'єм клізми для дітей — 1–3 склянки, для дорослих — 4–5 склянок.