ПІПЕРАЗИН* (PIPERAZINUM*) Діюча речовина
антигельмінтний засіб для лікування аскаридозу і ентеробіозу; при інших нематодозах, а також при цестодозах і трематодозах - неефективний; діє на статевонезрілі і статевозрілі особини гельмінтів обох статей (аскариди і гострики), спричиняючи параліч м’язів цих нематод, порушуючи функції їхньої нервово-м’язової системи; після цього гельмінти видаляються перистальтичними рухами кишечника; ступінь дегельмінтації 90 - 95%, а при повторному застосуванні досягає 100%.
аскаридоз, ентеробіоз.
аскаридоз - 2 р/добу протягом 2 днів за 1 год до або через 0,5-1 год після їди, разова доза для дітей 4-5 років - 500 мг (1 табл.), 6-8 років - 750 мг (1,5 табл.), 9-12 років - 1 г (2 табл.), 13-15 років - 1,5 г (3 табл.), дорослим та дітям від 15 років - 1,5-2 г (3-4 табл.); для лікування ентеробіозу призначають у тих самих дозах, що й при лікуванні аскаридозу, протягом 5 днів поспіль; проводять 1-3 курси терапії з перервою 7 днів; у перервах між курсами доцільно ставити на ніч клізму (для видалення гостриків із прямої кишки): дорослим із 4-5 склянок води, дітям - з 1-3 склянок з додаванням натрію гідрокарбонату (1/2 чайні ложки на склянку води).
гіперчутливість до компонентів препарату, органічні захворюваннях ЦНС, нефрит, епілепсія, хр. печінкова та ниркова недостатність.
біль у животі спастичного характеру, нудота, блювання, діарея; головний біль, запаморочення, сонливість, атаксія, м’язова слабкість, тремор, ейфорія, галюцинації, ністагм, погіршення зору (у т.ч. затуманення зору), порушення координації рухів, парестезія, хорея, арефлексія, судоми; шкірні висипання (у т.ч. кропив’янка, мультиформна еритема, пурпура), свербіж, бронхоспазм, синдром Стівена-Джонсона, гарячка, артралгія;бронхоспазм;порушення координації рухів; ризик розвитку побічних реакцій (особливо нейротоксичних ускладнень) вищий у пацієнтів з нирковою недостатністю.