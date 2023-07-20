аскаридоз - 2 р/добу протягом 2 днів за 1 год до або через 0,5-1 год після їди, разова доза для дітей 4-5 років - 500 мг (1 табл.), 6-8 років - 750 мг (1,5 табл.), 9-12 років - 1 г (2 табл.), 13-15 років - 1,5 г (3 табл.), дорослим та дітям від 15 років - 1,5-2 г (3-4 табл.); для лікування ентеробіозу призначають у тих самих дозах, що й при лікуванні аскаридозу, протягом 5 днів поспіль; проводять 1-3 курси терапії з перервою 7 днів; у перервах між курсами доцільно ставити на ніч клізму (для видалення гостриків із прямої кишки): дорослим із 4-5 склянок води, дітям - з 1-3 склянок з додаванням натрію гідрокарбонату (1/2 чайні ложки на склянку води).