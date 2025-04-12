Засоби, що застосовуються у гінекології.

Код ATC G02С Х.

Молочнокислі бактерії — обов'язкова складова мікрофлори піхви у здорових жінок, що забезпечують дію природного механізму захисту від розвитку патогенних мікроорганізмів. Це досягається, головним чином, за рахунок трансформації глікогену у молочну кислоту, що спричиняє зменшення рН піхви до значення 3,8–4,4. Зазначені величини оптимальні для росту молочнокислих бактерій, але несприятливі для росту патогенних мікроорганізмів.

Рівновага природного середовища піхви може бути змінена внаслідок деяких фізіологічних та патологічних умов. Загальна або локальна терапія антибіотиками та сульфаніламідами, навіть якщо вона необхідна для лікування специфічного вагініту, руйнує корисну вагінальну мікрофлору, що збільшує ризик рецидиву захворювання.

Живі ліофілізовані лактобактерії Lactobacillus plantarum здатні відновити природну бактеріальну мікрофлору, оскільки при введенні у піхву швидко розмножуються, підтримуючи необхідний рівень рН, необхідний для профілактики і лікування неспецифічної лейкореї, вагінітів.