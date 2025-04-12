Гінолакт (Gynolakt)
Гінолакт інструкція із застосування
Лікарська форма
Капсули вагінальні м'які.
М'які желатинові капсули у формі овалу 60 біло-кремового кольору.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються у гінекології.
Код ATC G02С Х.
Молочнокислі бактерії — обов'язкова складова мікрофлори піхви у здорових жінок, що забезпечують дію природного механізму захисту від розвитку патогенних мікроорганізмів. Це досягається, головним чином, за рахунок трансформації глікогену у молочну кислоту, що спричиняє зменшення рН піхви до значення 3,8–4,4. Зазначені величини оптимальні для росту молочнокислих бактерій, але несприятливі для росту патогенних мікроорганізмів.
Рівновага природного середовища піхви може бути змінена внаслідок деяких фізіологічних та патологічних умов. Загальна або локальна терапія антибіотиками та сульфаніламідами, навіть якщо вона необхідна для лікування специфічного вагініту, руйнує корисну вагінальну мікрофлору, що збільшує ризик рецидиву захворювання.
Живі ліофілізовані лактобактерії Lactobacillus plantarum здатні відновити природну бактеріальну мікрофлору, оскільки при введенні у піхву швидко розмножуються, підтримуючи необхідний рівень рН, необхідний для профілактики і лікування неспецифічної лейкореї, вагінітів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої допоміжної речовини препарату.
Спосіб застосування та дози
1 вагінальна капсула на добу.
Щоденно вводять 1 капсулу глибоко у піхву в положенні лежачи, ввечері перед сном протягом 3 або 6 днів. У разі необхідності можна провести повторе лікування після 6-денної перерви. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Передозування
Випадків передозування не відзначалося.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у холодильнику при температурі 2–8 °С у недоступному для дітей місці.
Лікарський засіб не втрачає свої властивості при короткотривалому зберіганні (до 14 днів) при температурі нижче 30 °С.
Упаковка
По 6 капсул у блістері, по 1 блістеру в коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.