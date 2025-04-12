Безпека лікарського засобу під час вагітності та годування груддю не встановлена. Через відсутність достатнього досвіду можливість застосування лікарського засобу під час вагітності або годування груддю визначається лікарем, якщо очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

При застосуванні рекомендованих доз жодного впливу на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами не очікується. Лікарський засіб містить 48 об.% етанолу.