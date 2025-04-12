Афлу Тайсс (Aflu Theiss)
Афлу Тайсс інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: Aconitum napellus, Baptisia tinсtoria, Eupatorium perfoliatum, Ferrum phosphoricum, Gelsemium sempervirens;
10 г комбінованого гомеопатичного розчину містять: Aconitum napellus D6 — 2 г, Baptisia tinсtoria D4 — 2 г, Eupatorium perfoliatum D4 — 2 г, Ferrum phosphoricum D8 — 2 г, Gelsemium sempervirens D6 — 2 г.
В 1 г розчину міститься 41 крапля.
Лікарська форма
Розчин для орального застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин зі спиртовим запахом.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб має протизапальні та жарознижувальні властивості.
Показання
Грип, запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються підвищенням температури тіла, нежитем, кашлем, болем у горлі, охриплістю та ломотою у тілі.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. Через вміст спирту препарат не можна застосовувати при хронічному алкоголізмі, тяжких захворюваннях печінки, при епілепсії та ушкодженні мозку, у разі заборони вживання алкоголю. Протипоказано застосовувати дітям віком до 12 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Особливості застосування
На початку лікування гомеопатичним препаратом можуть тимчасово посилитися симптоми захворювання. У такому випадку слід припинити прийом препарату та проконсультуватися із лікарем.
Якщо симптоми захворювання не почали зникати протягом перших 3 днів або ж, навпаки, стан здоров'я погіршився, слід звернутися до лікаря.
Цей лікарський засіб містить 48 об.% етанолу. Лікарський засіб містить невелику кількість етанолу (алкоголю), менше 100 мг/дозу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Безпека лікарського засобу під час вагітності та годування груддю не встановлена. Через відсутність достатнього досвіду можливість застосування лікарського засобу під час вагітності або годування груддю визначається лікарем, якщо очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
При застосуванні рекомендованих доз жодного впливу на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами не очікується. Лікарський засіб містить 48 об.% етанолу.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям віком від 12 років у гострий період захворювання слід приймати по 5 крапель кожні півгодини або щогодини, але не більше 6 разів на добу. При хронічних формах хвороби — по 5 крапель від 1 до 3 разів на добу.
У разі покращення самопочуття частота прийому лікарського засобу може бути зменшена після консультації з лікарем.
Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання, але не має перевищувати 7 днів. Можливість застосування лікарського засобу більше тижня визначається лікарем.
Для посилення ефективності краплі рекомендується потримати деякий час (близько 1 хвилини) в роті. Можна також приймати краплі із цукром або хлібом, або із ковтком води, тримаючи його в роті якомога довше.
Для забезпечення точного дозування під час процесу вимірювання флакон-крапельницю слід тримати вертикально.
Лікарські засоби не слід застосовувати протягом тривалого часу без консультації з лікарем.
Діти
Протипоказано застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялось.
Незначне перевищення разової дози, як правило, не спричиняє негативних наслідків. Значно більші дози препарату можуть зашкодити організмові через вміст алкоголю.
Побічні реакції
На сьогодні небажані впливи невідомі. При індивідуальній непереносимості будь-якого компонента препарату можливі реакції гіперчутливості.
При появі будь-яких побічних реакцій необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
4 роки.
після відкриття флакона — 6 місяців.
Забороняється застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 мл або по 50 мл у скляному флаконі-крапельниці, по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина/Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.