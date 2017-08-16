Не слід перевищувати дозу, частоту та тривалість прийому препарату. Не рекомендується застосовувати препарат частіше 4 разів на добу та довше 7 днів поспіль.

Якщо симптоми не зникають протягом 7 діб або подразнення, біль, почервоніння не зникають чи ускладнюються, або з’являються набряк, висипання, гарячка, слід негайно звернутися до лікаря.

Існують повідомлення, що призначення продуктів, які містять бензокаїн, може спричиняти метгемоглобінемію. Такі симптоми як ціаноз шкіри, губ та нігтьових ложе, головний біль, запаморочення, задишка (утруднене дихання), слабкість, тахікардія, що можуть спостерігатися під час лікування, можуть вказувати на метгемоглобінемію, що потенційно загрожує життю та потребує невідкладного медичного втручання.