БЕНЗОКАЇН (BENZOCAINUM) Діюча речовина
від 365,69 грн
від 171,33 грн
Форма выпуска: гель для десен, мазь ректальная, суппозитории ректальные.
CAS №: 94-09-7 C9H11NO2
USPDDN, MESH, RTECS, TSCAINV: бензойной кислоты, 4-амино-, этиловый эфир.
USPDDN, RTECS: этил p-аминобензоат.
RTECS: 4-аминобензойной кислоты этиловый эфир; или этил-4-аминобензоат.
NLM: 4-(этоксикарбонил)анилин; или 4-карбэтоксианилин; или этил парааминобензойный; или амбен этиловый эфир; или этил p-аминофенилкарбоксилат.
USPDDN, RTECS: этил p-аминобензоат.
RTECS: 4-аминобензойной кислоты этиловый эфир; или этил-4-аминобензоат.
NLM: 4-(этоксикарбонил)анилин; или 4-карбэтоксианилин; или этил парааминобензойный; или амбен этиловый эфир; или этил p-аминофенилкарбоксилат.
Форма выпуска: гель для десен, мазь ректальная, суппозитории ректальные.