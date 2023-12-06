БЕНЗОКАЇН (BENZOCAINUM)

USPDDN, MESH, RTECS, TSCAINV: бензойной кислоты, 4-амино-, этиловый эфир.

USPDDN, RTECS: этил p-аминобензоат.

RTECS: 4-аминобензойной кислоты этиловый эфир; или этил-4-аминобензоат.

NLM: 4-(этоксикарбонил)анилин; или 4-карбэтоксианилин; или этил парааминобензойный; или амбен этиловый эфир; или этил p-аминофенилкарбоксилат.

Форма выпуска: гель для десен, мазь ректальная, суппозитории ректальные.