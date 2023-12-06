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Активні речовини — “Б”БЕНЗОКАЇН (BENZOCAINUM)

БЕНЗОКАЇН (BENZOCAINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Реліф® Адванс супозиторії ректальні, № 12; Байєр
Реліф® Адванс Супозиторії ректальні, № 12 Байєр
В 1214 аптеках
від 365,69 грн
Ціни в аптеках
Реліф® Адванс мазь ректальна, 200 мг/г, туба, 28.4 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1; Байєр
Реліф® Адванс Мазь ректальна, 200 мг/г, туба, 28.4 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1 Байєр
В 1039 аптеках
від 332,22 грн
Ціни в аптеках
Дентол 7,5% гель для ясен, 75 мг/г, туба, 15 г, № 1; Фармасайнс
Дентол 7,5% Гель для ясен, 75 мг/г, туба, 15 г, № 1 Фармасайнс
В 820 аптеках
від 171,33 грн
Ціни в аптеках
Форма выпуска: гель для десен, мазь ректальная, суппозитории ректальные.
БЕНЗОКАЇН (BENZOCAINUM)
CAS №: 94-09-7 C9H11NO2
USPDDN, MESH, RTECS, TSCAINV: бензойной кислоты, 4-амино-, этиловый эфир.
USPDDN, RTECS: этил p-аминобензоат.
RTECS: 4-аминобензойной кислоты этиловый эфир; или этил-4-аминобензоат.
NLM: 4-(этоксикарбонил)анилин; или 4-карбэтоксианилин; или этил парааминобензойный; или амбен этиловый эфир; или этил p-аминофенилкарбоксилат.
Форма выпуска: гель для десен, мазь ректальная, суппозитории ректальные.