Бронхіальний бальзам Белл'с (Bronchial balsam bell's)
Бронхіальний бальзам Белл'с інструкція із застосування
Склад
Ментол - 1 мг/5 мл
Олія анісова - 0,0035 мл/5мл
Настоянка перцю стручкового - 0,025 мл/5мл
Фармакологічні властивості
Бронхіальний Бальзам Белл’с — комбінований препарат рослинного походження, який використовується при простудних захворюваннях дихальних шляхів. Препарат Бронхіальний Бальзам Белл’с чинить муколітичну, бронхолітичну, відхаркувальну, протизапальну, заспокійливу і потогінну дію.
Ментол чинить спазмолітичну, антисептичну, місцевоанестезуючу дію, сприяє очищенню дихальних шляхів від слизу. Анісова олія має відхаркувальну властивість, спазмолітичну і антибактеріальним ефектом. Настоянка перцю проявляє відволікаючий ефект.
Показання Бронхіальний бальзам Белл'с
симптоматичне лікування інфекційно-запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються болем у горлі, кашлем, нежиттю і запаленням слизових оболонок.
Застосування Бронхіальний бальзам Белл'с
дорослим та дітям віком старше 12 років — по 2 чайні ложки (10 мл) щогодини або по 3 чайні ложки (15 мл) кожні 2-3 год.
Дітям у віці 6-12 років — по 1 чайній ложці (5 мл) щогодини або по 2 чайні ложки (10 мл) кожні 2-3 год.
Дітям у віці 3-6 років — по 1 чайній ложці (5 мл) кожні 2 ч.
Перед застосуванням флакон струснути.
Не застосовувати більше 6 доз протягом доби. Курс лікування становить 14 днів. Пацієнтам похилого віку препарат призначають в таких же дозах, що і для дорослих.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів препарату.
Побічна дія
у осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливі шлунково-кишкові розлади, реакції гіперчутливості, включаючи висип на шкірі, свербіж.
Особливості застосування
з обережністю застосовувати хворим на цукровий діабет, так як препарат містить сахарозу, глюкозу. Не застосовувати у пацієнтів з непереносимістю фруктози, глюкози-сахарози, сахарози-ізомальтози.
Застосування в період вагітності та годування груддю. Препарат можна застосовувати в період вагітності та годування груддю після оцінки лікарем співвідношення користь/ризик.
Діти. Протипоказаний дітям віком до 3 років.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не проявляє снодійного ефекту, не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати зі складними механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не описані.
Передозування
не описані.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C.