дорослим та дітям віком старше 12 років — по 2 чайні ложки (10 мл) щогодини або по 3 чайні ложки (15 мл) кожні 2-3 год.

Дітям у віці 6-12 років — по 1 чайній ложці (5 мл) щогодини або по 2 чайні ложки (10 мл) кожні 2-3 год.

Дітям у віці 3-6 років — по 1 чайній ложці (5 мл) кожні 2 ч.

Перед застосуванням флакон струснути.

Не застосовувати більше 6 доз протягом доби. Курс лікування становить 14 днів. Пацієнтам похилого віку препарат призначають в таких же дозах, що і для дорослих.