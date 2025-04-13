Цефагіл (Cefagil)
Цефагіл інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: Turnera diffusa Ø;
1 таблетка містить Turnera diffusa Ø 25 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, білого кольору зі світло-коричневими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Компоненти лікарського засобу покращують активність сексуальних рефлексів у люмбальній ділянці, сприяють нормалізації кровообігу у ділянці статевих органів, чинять стимулюючу дію на центральну нервову систему і підвищують лібідо як у чоловіків, так і у жінок.
Показання
Препарат застосовувати при порушеннях сексуальних функцій у чоловіків та жінок відповідно до принципів гомеопатичного лікування.
Протипоказання
Гіперчутливість до компонентів препарату.
Особливості застосування
У випадку появи постійних, неясних або рецидивуючих симптомів слід звернутися до лікаря, оскільки першопричиною вищевказаних симптомів може бути серйозне захворювання, для діагностування якого необхідно пройти медичне обстеження.
На початку лікування гомеопатичним препаратом симптоми наявного захворювання можуть тимчасово посилитися (первинна агравація), що, як правило, не шкідливо і не потребує відміни препарату.
Препарат містить лактозу, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
У період вагітності або годування груддю Цефагіл слід приймати тільки після консультації з лікарем з урахуванням співвідношення користь-ризик, оскільки немає досить обґрунтованих даних щодо прийому препарату в цей період.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Таблетки Цефагіл необхідно розжувати або проковтнути з невеликою кількістю рідини.
Слід приймати по 1 таблетці щопівгодини або щогодини, але не більше 12 разів на добу.
При хронічних порушеннях приймати по 1 таблетці 1–3 рази на добу.
Уразі пропуску прийому препарату слід продовжити звичайний прийом, не приймаючи подвійну дозу.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти.
Цефагіл не застосовують дітям.
Передозування
Прийом великої кількості препарату може призвести до шлунково-кишкових розладів або викликати послаблювальний ефект у хворих з непереносимістю лактози.
Побічні реакції
Не виявлені. Можливі алергічні реакції.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Спеціальних умов зберігання не потребує.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Цефак КГ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Остбанхофштрассе 15, 87437 Кемптен, Німеччина.