У випадку появи постійних, неясних або рецидивуючих симптомів слід звернутися до лікаря, оскільки першопричиною вищевказаних симптомів може бути серйозне захворювання, для діагностування якого необхідно пройти медичне обстеження.

На початку лікування гомеопатичним препаратом симптоми наявного захворювання можуть тимчасово посилитися (первинна агравація), що, як правило, не шкідливо і не потребує відміни препарату.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю Цефагіл слід приймати тільки після консультації з лікарем з урахуванням співвідношення користь-ризик, оскільки немає досить обґрунтованих даних щодо прийому препарату в цей період.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.