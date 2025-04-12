Реленца призначається для застосування лише у вигляді інгаляцій через рот із застосуванням Дискхалера. Хворих, яким необхідно застосовувати одночасно інші інгаляційні препарати, наприклад, швидкодіючі бронходилататори, необхідно поінструктувати, що ці препарати слід застосовувати перед Реленцою.

Лікування грипу.

Рекомендована доза Реленци — 2 інгаляції (2 х 5 мг) двічі на день, добова інгаляційна доза становить 20 мг. Тривалість лікування — 5 днів.

Для максимального позитивного ефекту лікування слід розпочинати якнайшвидше (у разі можливості — протягом двох днів) з моменту появи симптомів.

Профілактика.

Рекомендована доза Реленци — 2 інгаляції (2 х 5 мг) 1 раз на день протягом 10 днів (добова інгаляційна доза — 10 мг). Період застосування може бути збільшений до 1 місяця у разі збільшення періоду ризику понад 10 днів.

Діти. Немає необхідності зміни дози (див. розділ «Фармакокінетика»).

Порушення функції нирок і печінки. Немає необхідності змінювати дозу (див. розділ «Фармакокінетика»).

Пацієнти літнього віку. Немає необхідності змінювати дозу (див. розділ «Фармакокінетика»).

Інструкції для пацієнтів щодо використання дискхалера

Дискхалер — це пристрій, який застосовують разом з ротадиском для інгаляції препарату.

Порошкоподібний препарат вдихають у легені через рот. Для цього у пристрій дискхалер вставляють ротадиск, що містить препарат в окремих чарунках; чарунки відкриваються при застосуванні інгалятора. Ротадиск Реленца може постійно знаходитися у дискхалері, однак чарунку слід проколювати безпосередньо перед інгаляцією. Недотримання цього правила призведе до порушення роботи дискхалера.

Складові частини дискхалера та для чого їх використовують

Голка

Кришка

Корпус

Ротадиск

Мундштук

Коліщатко

Бокові зажими

Блакитна кришка

Дискхалер складається з:

зовнішнього корпусу з відкидною кришкою та голкою для проколювання. Відкидання кришки спричиняє проколювання голкою чарунок ротадиску та робить препарат готовим для вдихання;

кришки блакитного кольору, яка захищає мундштук, коли останній не використовується.

Ротадиски. Кожний ротадиск містить 4 чарунки, кожна з яких містить точну дозу препарату у вигляді сухого порошку. Ротадиск вставляється у темно-бежеве коліщатко. Попередження: не проколювати чарунки ротадиску до того, як він буде вставлений у дискхалер.

Коліщатко є складовою частиною білого висувного лотка з боковими зажимами та мундштуком.

Як вставити ротадиск у дискхалер:

1. Зняти блакитну кришку з мундштука і потягнути білий лоток вперед до упору.

2. Натиснути бокові зажими на білому лотку під коліщатком та обережно вийняти лоток з корпусу дискхалера.

3. Помістити новий ротадиск у коліщатко, тримаючи його, як показано на малюнку, чарунками донизу, та обережно вставити лоток назад у корпус дискхалера.

4. Якщо не потрібно приймати дозу на момент, коли завантажили препарат, закрити мундштук блакитною кришкою та відкласти дискхалер, доки він не знадобиться.

1. Замінити використаний ротадиск, коли буде використаний препарат з усіх чотирьох чарунок.

Підготовка Дискхалеру до використання:

А) Зняти блакитну кришку та переконатися, що мундштук чистий усередині та зовні.

Перевірити наявність нового ротадиску під голкою.

В) Якщо видно, що чарунка під голкою проколота, потягнути білий лоток з корпусу до упору, а потім вставити його назад. Завдяки цьому коліщатко автоматично прокрутиться та підставить під голку нову чарунку. Якщо треба, повторити, поки під голкою не з‘явиться нова чарунка.

С) Відкинути кришку до упору вертикально для того, щоб проколоти чарунку.

Необхідно проколоти обидві поверхні чарунки. Буде відчуватися деякий опір у момент проколювання верхньої та особливо нижньої поверхонь чарунки. Попередження: не намагатися підняти кришку, доки жолоб не буде повністю вставлено у корпус дискхалера або ж повністю витягнуто з нього.

D) Після того, як прокололи чарунку, тримати дискхалер горизонтально, поки не зробите інгаляцію.

Закрити кришку.

Тепер дискхалер готовий для інгаляції.

Техніка інгаляції:

Е) Зробити максимально глибокий видих. Тримаючи дискхалер на рівні рота, розмістити мундштук між зубами та губами, але не стискати його зубами. Не закривати отвори для повітря, розташовані з боків мундштука. Зробити повільний та максимально глибокий вдих через рот. Затримати дихання на кілька секунд і вийняти Дискхалер з рота. Продовжувати затримувати дихання якнайдовше.

Підготовка до наступної інгаляції:

щоб прийняти наступну дозу, повторити пункти В)-Е).

Після використання завжди протирати мундштук чистою м'якою ганчіркою та закривати блакитною кришкою. Важливо зберігати дискхалер чистим.

Після використання усіх чотирьох чарунок ротадиск слід замінити на новий, як описано у пунктах 1–5.