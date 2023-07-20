потужний і високоселективний інгібітор нейрамінідази, ферменту поверхні вірусу грипу; пригнічення цього ферменту як in vitro, так і in vivo призводить до порушення реплікації вірусів грипу А та В, при цьому діючи на всі відомі підтипи нейрамінідази вірусу грипу А; активність занамівіру є позаклітинною, зменшує поширення вірусів грипу А та В через пригнічення вивільнення віріонів грипу з епітеліальних клітин дихального тракту; реплікація вірусів грипу обмежена поверхнею епітелію дихального тракту.