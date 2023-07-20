ЗАНАМІВІР (ZANAMIVIRUM) Діюча речовина
потужний і високоселективний інгібітор нейрамінідази, ферменту поверхні вірусу грипу; пригнічення цього ферменту як in vitro, так і in vivo призводить до порушення реплікації вірусів грипу А та В, при цьому діючи на всі відомі підтипи нейрамінідази вірусу грипу А; активність занамівіру є позаклітинною, зменшує поширення вірусів грипу А та В через пригнічення вивільнення віріонів грипу з епітеліальних клітин дихального тракту; реплікація вірусів грипу обмежена поверхнею епітелію дихального тракту.
лікування та профілактика грипу типів А і В у дорослих і дітей (віком від 5 років).
призначається лише у вигляді інгаляцій через рот із застосуванням дискхалера; лікування грипу - рекомендовано 2 інгаляції (2 х 5 мг) 2 р/добу, добова інгаляційна доза 20 мг, тривалість лікування - 5 днів; для максимального позитивного ефекту лікування почати якнайшвидше (по можливості протягом 2 днів) з моменту появи симптомів; профілактика - рекомендовано 2 інгаляції по 5 мг 1 р/добу протягом 10 днів (добова інгаляційна доза - 10 мг); період застосування може бути збільшений до 1 місяця у разі збільшення періоду ризику понад 10 днів.
гіперчутливість до будь-якого інгредієнта препарату.
реакції алергічного типу, включаючи анафілактичні та анафілактоїдні р-ції, набряк ротоглотки та обличчя, бронхоспазм, утруднене дихання, почуття стиснення у горлі, висипання і кропив’янка, поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, судоми, психічні розлади, пригнічення свідомості, ненормальна поведінка, галюцинації, делірій, лихоманка та дегідратація.